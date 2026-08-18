Щоб Путін не забрав: росіяни знімають мільярди доларів у банках РФ

Росіяни виводять мільярди з банків, побоюючись, що Кремль конфіскує вклади на військові потреби. Це створює проблеми з ліквідністю для банків і підриває здатність Кремля випускати облігації для фінансування війни в Україні.

Росіяни виводять мільярди доларів із банківської системи країни — зафіксовано рекордний відтік готівки на тлі частіших ударів українських безпілотників та зростаючих побоювань, що Кремль може почати вилучати депозити для фінансування війни, повідомляє Washington Post.

Згідно з даними Центрального банку Росії, за перші два тижні серпня було знято майже 3,4 мільярда доларів (286,4 мільярда рублів), на додаток до 7,3 мільярда доларів, знятих у липні, та понад 4,5 мільярда доларів, знятих у червні.

За словами Тараса Скворцова, високопоставленого керівника "Сбербанку" — найбільшої російської роздрібної фінансової установи — загальний обсяг коштів, знятих цього року, може майже вдвічі перевищити суму, зняту в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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За словами Скворцова та колишнього високопоставленого російського фінансового чиновника, вилучення коштів спричиняє проблеми з ліквідністю, надмірно перевантажуючи фінансовий сектор, який і без того перебуває під тиском через зростання рівня безнадійних боргів після урядового кредитного буму, спрямованого на нарощування військового виробництва.

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"Безпілотники літають. Усе горить. Нервозність зростає. І, можливо, у людей починає сформовуватися здоровий глузд: готівку треба зберігати під подушкою, а не десь у банку, де її можуть ніколи не повернути", — сказав колишній чиновник фінансового відомства, який говорив на умовах анонімності.

"Для деяких банків це справді проблема, — сказав колишній чиновник. — Вони цього не очікували й вклали всі гроші в інші сфери, а люди приходять і забирають півтрильйона рублів на місяць".

Олександра Прокопенко, колишня радниця Центрального банку Росії, заявила, що зняття коштів свідчить про зростання страху серед російського населення: "Це означає, що люди не довіряють російській банківській системі, так само як і фінансовій. Все це є наслідком страху, що в Кремлі націоналізують депозити".

На її думку, це малоймовірно, але вона не виключає, що влада може запровадити обмеження на зняття готівки.

Загальна сума коштів, вивезених цього року, вже перевищує 24,7 мільярда доларів (2 трильйони рублів), вилучених у перший рік після вторгнення в лютому 2022 року.

За перші два тижні вторгнення з фінансової системи РФ витекло 23 мільярди доларів, але уряд зупинив відтік коштів, запровадивши жорсткий контроль за рухом капіталу та різко підвищивши процентні ставки.

Тепер великі компанії також прагнуть вивести свої кошти з-під контролю російських регуляторних органів, оскільки зростає занепокоєння щодо можливої конфіскації активів. Це ще більше поглиблює проблеми, заявив колишній російський чиновник.

Загалом, за даними Центрального банку, у другому кварталі 2026 року з Росії було виведено понад 9,4 мільярда доларів.

Економіка Росії перебуває у критичному становищі

Минулого місяця Міністерство фінансів було змушене скасувати заплановані випуски облігацій, незважаючи на те, що воно дедалі більше залежить від них як від засобу покриття величезного бюджетного дефіциту, оскільки видатки на армію продовжують зростати, а економіка перебуває у стагнації.

"Якщо й існує тривожна ознака перевищення імперських повноважень, то це, безсумнівно, одна з них. У великих держав не буває повторних банкрутств, пов’язаних із випуском державних облігацій, у розпал війни", — сказав Крейг Кеннеді, колишній віце-голова інвестиційного відділу Bank of America Merrill Lynch, а нині науковий співробітник Центру вивчення Росії та Євразії при Гарвардському університеті.

У результаті розпоряджень уряду щодо збільшення кредитування оборонного сектору російські банки, "судячи з усього, мають настільки велику частку заборгованості перед нежиттєздатними позичальниками, що не впевнені в тому, як відбуватиметься реструктуризація, коли вона відбудеться і яку частину цих коштів їм доведеться покрити", — додав Кеннеді.

На підтвердження того, наскільки чутливим для Кремля стає напруження у російській фінансовій сфері, головний економіст ВЕБ, одного з найбільших державних банків країни, Андрій Клепач, був звільнений зі своєї посади минулими вихідними після заяви про те, що Росія не зможе виграти війну на виснаження проти України, доки Київ користується підтримкою Заходу.

Дефіцит бюджету РФ за січень-липень уже склав 6,46 трильйона рублів (76,1 мільярда доларів) — що значно перевищує прогнозовані на весь рік 3,8 трильйона рублів — і зростають побоювання, що Кремль може конфіскувати доходи великих підприємств для фінансування війни.

"Якщо уряду знадобляться гроші, Путін просто конфіскує активи. Йому байдуже. І я думаю, що саме до цього все й іде", — сказав соратник одного російського мільярдера. "".

Крім того, "є відчуття, що політична влада стає не такою стабільною, і це той період, коли краще не бути присутнім", — сказав колишній чиновник фінансового відомства.

Нагадаємо, раніше "Фокус" розповідав, як російська влада знущається над бізнесменами, які намагаються отримати компенсацію після того, як згоріли склади Wildberries.

При цьому Росія не має наміру припиняти війну проти України шляхом "заморожування" ситуації на лінії фронту, заявив радник російського диктатора Путіна.