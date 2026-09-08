ЄС погодив закупівлю ракет для Patriot для України на €3,2 млрд: що відомо

Про необхідність використати кошти кредиту саме для посилення Patriot стало відомо на початку вересня.

Країни Євросоюзу погодилися виділити Україні 3,2 мільярда євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Це дозволити Україні посилити захист повітряного простору від російських атак, які посилились останнім часом. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X.

"Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю згоду держав-членів щодо ухвалення винятку (derogation) для України на закупівлю критично важливих товарів для систем протиповітряної оборони Patriot", — написала фон дер Ляєн.

За її словами, політичне рішення вже ухвалене, а технічні процедури Євросоюз планує завершити до 11 вересня.

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Пост президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у соцмережі X

Україна раніше попросила гроші на захист неба

На початку вересня Україна направила до Європейської комісії запит на використання кількох мільярдів євро з Ukraine Support Loan для закупівлі ракет PAC-3 для систем Patriot, які є одним із ключових засобів української протиповітряної оборони для боротьби з російськими балістичними та іншими повітряними цілями. Цей запит був пов'язаний із нагальною потребою України для захисту неба на тлі російських масованих атак.

Того ж дня висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що кілька держав Євросоюзу під час неформальної зустрічі глав МЗС у Віклоу в Ірландії дали нові обіцянки щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів.

Таким чином, в межах Ukraine Support Loan — механізму фінансової підтримки України загальним обсягом до €90 млрд на 2026–2027 роки, було зроблено виняток для закупівлі американських ракет-перехоплювачів для Patriot

Справа в тому, що правила використання цього інструменту передбачають переважне спрямування коштів на оборонну продукцію, яку виробляють європейська або українська оборонна промисловість.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що новий транш дозволить краще захистити українське небо від хаотичних російських атак. Вона також нагадала, що раніше в межах кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) уже виплатили 8,4 мільярда євро, зокрема на потреби ППО.

Коли Україна отримає кошти

Політична згода країн ЄС уже є, але остаточне оформлення рішення ще триває. Технічну роботу планують завершити до п'ятниці, 11 вересня. Після цього кошти можна буде спрямувати на передбачену закупівлю.

Тобто йдеться саме про погодження механізму фінансування та винятку, а не про те, що €3,2 млрд уже перерахували Україні або що всі відповідні ракети вже поставили.

Це важливе уточнення, оскільки в червні Єврокомісія вже перерахувала Україні перші €3,2 млрд у межах Ukraine Support Loan. Тоді ці гроші були першою частиною макрофінансової допомоги, а не окремою виплатою на Patriot.

Скільки ЄС уже виділив Україні

Загальний Ukraine Support Loan передбачає до €90 млрд на 2026–2027 роки.

У 2026 році для України передбачено до €45 млрд. Із цієї суми до €16,7 млрд мають становити бюджетну підтримку, а до €28,3 млрд — фінансування оборонних промислових спроможностей України. Це закріплено рішеннями ЄС щодо реалізації української фінансової стратегії.

Перші €3,2 млрд за програмою Єврокомісія перерахувала Україні 25 червня. Окремо 30 червня було перераховано €3,9 млрд у межах першого оборонного траншу на закупівлю дронів.

Таким чином, нове рішення щодо Patriot не означає збільшення загального кредиту ЄС понад €90 млрд. Йдеться про дозвіл використати частину передбаченого фінансування на конкретну критично важливу оборонну закупівлю.

Нагадаємо, Європа може залишитись без захисту, оскільки європейські країни суттєво зменшили запаси ракет для систем Patriot, тоді як США витратили значну частину власного арсеналу через війну з Іраном. За даними AP, Україні з 2022 року передали близько 600 ракет Patriot, що посилює побоювання щодо здатності НАТО протистояти тривалій ракетній атаці Росії.

Також ми писали про заяву президента України Володимира Зеленського, що 5% від нинішніх запасів ракет-перехоплювачів США допомогли б Україні пережити зиму, а 10% — знищувати всі російські балістичні ракети. За його словами, цього року Україна має у 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж у 2025-му, тоді як Росія щомісяця запускає вдвічі більше балістичних ракет.