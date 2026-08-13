"Знищимо всі балістичні ракети росіян": Зеленський розкрив, скільки Patriot допоможуть вистояти Україні взимку

Україна потребує лише десяту частину ракет-перехоплювачів, які їй терміново необхідні від Сполучених Штатів Америки для протидії масованим російським балістичним ракетам.

Президент України Володимир Зеленський щоденно проводить час за телефонними розмовами з лідерами країн-союзниць, щоб отримати додаткове озброєння. Про це лідер заявив в інтерв'ю CNN, яке оприлюднили 13 серпня.

Останніми тижнями Росія посилила масовані атаки міст України, зокрема столиці, у той час, коли запаси перехоплювачів у Києва майже дорівнюють нулю. Зеленський зазначив, що десятої частини нинішніх запасів США вистачило б, щоб зупинити всі російські балістичні ракетні атаки. І тільки п’яти відсотків — щоб Україна змогла пережити зиму.

"Цього року у нас у два з половиною рази менше перехоплювачів, ніж було у 2025 році", — заявив президент у розмові з CNN.

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Тим часом, за його словами, РФ щомісяця запускає удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше.

Зеленський зазначив, що якщо США "продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети. У мене є 1%".

"Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. У мене є кілька місяців і мільйони телефонних дзвінків… Я намагаюся обміняти щось на ракети… Я роблю деякі речі, про які навіть не можу розповісти. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити", — поділився із журналістами президент.

За його словами, ще одне питання щодо захисту українського неба залишається під питанням. Досі існують сумніви щодо того, як втілиться в життя очевидна обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні самостійно виробляти американські ракети-перехоплювачі Patriot. Проте у Києві сподіваються, що цього таки вдасться домогтися.

"Зараз у мене немає навіть 5%, і я не маю такої підтримки. І це для мене — великий виклик, один із найбільших, з якими я стикався з самого початку цієї війни", — підкреслив політик.

Київ також висунув нові пропозиції щодо мирного процесу

Зеленський також розкрив, що часто звертається до Білого дому. Зокрема нещодавно відбулася його телефонна розмова з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, подробиці якої лідер розкривати не став. Окрім того, Київ висунув нові пропозиції щодо мирного процесу.

"Нам потрібна більша залученість американської сторони до мирного плану. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче зараз припиняти цю війну, і на нього зараз чиниться недостатній тиск", — наголосив український президент.

Проблемою залишається те, що Кремль продовжує говорити про території. Однак немає гарантій того, що за деякий час РФ знову не прийде на українську територію "з 1 чи 2 мільйонами додаткових солдатів" після значної перерви.

Зеленський також зауважив, що погоджується з деякими прогнозами західних аналітиків, які попереджають, що РФ може спробувати напасти на якусь країну НАТО.

Нагадаємо, 10 серпня видання The Telegraph пояснило, чому Дональд Трамп відмовився передавати Україні технології Patriot.

8 серпня під час пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем Зеленський заявив, що США щомісяця передаватимуть Україні ракети-перехоплювачі Patriot.