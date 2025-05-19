Австралия отправила в Украину партию списанных танков Abrams: военные критикуют решение

Австралия начала отправку списанных танков M1A1 Abrams, предназначенных для Вооруженных сил Украины, на фоне продолжающихся частных возражений со стороны отдельных американских чиновников.

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Об этом 19 мая сообщила Австралийская вещательная корпорация (ABC).

Поставки проходят в рамках ранее анонсированного пакета помощи, который включает 49 танков этого типа, однако австралийское правительство не будет раскрывать их текущее местонахождение или ожидаемую дату прибытия в Европу по «соображениям безопасности».

Передача техники неоднократно откладывалась. Причинами задержки стали необходимость получить разрешение США на реэкспорт техники американского производства, а также приостановка американской военной помощи Украине в марте 2025 года, что повлекло временное закрытие логистического узла в Польше. Только после того как Вашингтон дал «добро», Канберра смогла начать погрузку машин.

Также отмечается, что не все представители Минобороны Австралии уверены в целесообразности поставок — отдельные чиновники выражали сомнения в эффективности Abrams в условиях интенсивного применения беспилотников российской стороной.

"Мы начинаем сомневаться, хотят ли украинцы вообще эти машины. Крыша Abrams является его самым слабым местом, а эта война — война дронов", — отметили в ведомстве.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил австралийских партнеров за предоставленную технику, которая “помогают нашим воинам защищать Украину”.

“Хорошо, что у нас есть союзники с разных континентов. Вместе мы действительно можем приблизить нынешнюю ситуацию к миру, оказывая давление на Россию”, - подчеркнул глава государства.

Отметим, что 49 австралийских “абрамсов” доведет общее количество переданных машин этого типа для нужд ВСУ до около 85 единиц.

Ранее мы подробно писали о том, в каком техническом состоянии находятся австралийские Abrams M1A1, предназначенные для отправки в Украину. По словам экспертов, техника провела большую часть времени на хранении и не использовалась в операциях.