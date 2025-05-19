Партія австралійських танків M1 Abrams перебуває в Україні: деталі поставки, — ABC

Австралія почала відправлення списаних танків M1A1 Abrams, призначених для Збройних сил України, на тлі тривалих приватних заперечень з боку окремих американських чиновників.

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Про це 19 травня повідомила Австралійська мовна корпорація (ABC).

Поставки відбуваються в рамках раніше анонсованого пакета допомоги, який охоплює 49 танків цього типу, проте австралійський уряд не розкриватиме їхнє поточне місцезнаходження або очікувану дату прибуття в Європу з "міркувань безпеки".

Передачу техніки неодноразово відкладали. Причинами затримки стали необхідність отримати дозвіл США на реекспорт техніки американського виробництва, а також припинення американської військової допомоги Україні в березні 2025 року, що спричинило тимчасове закриття логістичного вузла в Польщі. Тільки після того, як Вашингтон дав "добро", Канберра змогла почати завантаження машин.

Також наголошується, що не всі представники Міноборони Австралії впевнені в доцільності постачання — окремі чиновники висловлювали сумніви в ефективності Abrams в умовах інтенсивного застосування безпілотників російською стороною.

"Ми починаємо сумніватися, чи хочуть українці взагалі ці машини. Дах Abrams є його найслабшим місцем, а ця війна — війна дронів", — зазначили у відомстві.

Водночас президент України Володимир Зеленський подякував австралійським партнерам за надану техніку, яка "допомагає нашим воїнам захищати Україну".

"Добре, що в нас є союзники з різних континентів. Разом ми дійсно можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на Росію", — наголосив глава держави.

Зазначимо, що 49 австралійських "абрамсів" доведе загальну кількість переданих машин цього типу для потреб ЗСУ до близько 85 одиниць.

Раніше ми докладно писали про те, в якому технічному стані перебувають австралійські Abrams M1A1, призначені для відправки в Україну. За словами експертів, техніка провела більшу частину часу на зберіганні і не використовувалася в операціях.