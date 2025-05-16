Трамп и Путин — для Украины: как распознать современный авторитаризм и почему он уже — совсем рядом

Related video

ТРАМПИЗМ-ПУТИНИЗМ, КОТОРЫМ БОЛЕЮТ МНОГИЕ УКРАИНЦЫ

Для начала замечу, что то будущее, которое нам навязывают либералы с их цифровым концлагерем, многогендерным извращением и тайным мировым правительством, мне крайне не нравится. Но и то, что продвигают консерваторы, особенно, в виде так называемого трампизма-путинизма, выглядит не лучше.

Что характеризует трампизм-путинизм, который уже является международным явлением (читая характерные для этого признаки социально-политического явления, примерьте их на Украину)?

Болезненная склонность к простым решениям. Не надо иметь образование, специальность, знание проблемы, достаточно личного ощущения. Анализ решения и возможных последствий отсутствует принципиально, особенно, если простое решение опирается на что-то похожее, что было в прошлом. На первом месте — не перспективный результат, а кратковременный медийный резонанс. Непреодолимая самоуверенность, особенно, в подходе к сложным вопросам. Все, что делаю я или по моему приказу, является по определению верным и лучшим из возможного. Другие трактовки приравниваются к государственной измене. И наказываются максимально жестко, даже в несудебном порядке. Принципиальная безответственность, которая приобретает признаки гротеска. В ошибках и просчетах всегда виноваты не те, кто принимает простые ошибочные решения, а предшественники, исполнители, враги, непреодолимые обстоятельства, темные силы, звероящеры из центра Земли и так далее. Демонстративное пренебрежение законами и законными процедурами. "Если я убежден, что действую на благо государства и народа (а иначе я действовать и не могу!), то никакие законы не должны мне мешать". При возникновении осложнений достаточно в очередной раз напомнить, кто здесь лучший в мире. Примат использования силы над другими вариантами решения проблемы. Навязывать лучше, чем искать совместное решение. Конфронтировать лучше, чем взаимодействовать. Не нравится страна — ее надо захватить. Нравится страна — ее надо захватить. Не готов начать настоящую войну — начинай торговую. Переговоры — лишь попытка продавить свою позицию. Аморальность как неотъемлемая составляющая деятельности. Гуманизм существует только для слабых и бедных. Продается и покупается все и вся. Меркантильность как национальный интерес выше общечеловеческих ценностей. Победителей не судят. Цель оправдывает средства. Жертвы и потери — только у своих, у врагов — только то, что они заслуживают. При этом публичная риторика — крайне лицемерная и фарисейская. Категорическое неприятие другого мнения, аргументации, мотивации. Партнер может быть либо вассалом, либо врагом. Собеседник должен быть либо единомышленником, либо он тупой невежда (или продался, работает на врага). За публичное несогласие надо наказывать. За намерение несогласия надо наказывать. Вообще, за любое несанкционированное сверху намерение надо наказывать. Подмена контроля за вертикалью власти проверками личной преданности. Преданность должна подтверждаться не только преклонением и публичным восхвалением, но и материальными взносами. Искренняя убежденность в том, что за свою выдающуюся деятельность во главе государства, учреждения, компании и так далее персона имеет полное право получать любое материальное вознаграждение. Какие-то формальные правила существуют для врагов, своим, пока выполняют пункт №8, можно все. Непреодолимое тяготение к авторитаризму и монопольной власти. Все решает тот, который отвечает исключительно за победы и свершения. Любое поражение в подконтрольных медиа обязательно превращается в победу. Если происходит что-то не то, то это потому, что главный не был проинформирован и просто не имел возможности вмешаться и все исправить.

Я написал это не для того, чтобы критиковать наших партнеров или клеймить наших врагов. Нет, еще раз повторяю: перечисленные подходы получают все более широкое распространение в мире. Например, то, что в Венгрии — классический трампизм-путинизм. И далее по списку.

Но главная беда, что подобные стратегически проигрышные подходы все больше распространяются в Украине. И не только на самом высоком уровне. Если не преодолеем, не вернем нравственность и разумность в общественно-политические отношения (они были в начале независимости!), Украина не сможет двигаться в будущее. Потому что настоящее не переживет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно