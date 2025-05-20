Кремль будет готовиться. Почему перемирие будет временным и что это означает для милитаризации Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на прошлой неделе, что Франция продолжит инвестировать в укрепление украинской армии, которая должна стать "первой гарантией безопасности" для Киева — даже после подписания мирного договора. О чем идет речь? Ведь если некий мирный договор и будет подписан (что максимально маловероятно, но представим), то зачем инвестиции в Вооруженные Силы? — ответ на эти вопросы дает военный редатор Фокуса Игаль Левин.

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Новые инвестиции будут не просто нужны — они должны будут кратно вырасти. В этом и заключается "парадокс перемирия”: для того, чтобы агрессия не повторилась, ты кратно вкладываешься в свою армию.

Например, Израиль после разрушительной Войны Судного дня (1973) непомерно увеличил долю ВВП, выделяемую на оборонку, — она достигла фантастических 30% от ВВП. Это было в два раза больше, чем расходы на здравоохранение, образование и социальную поддержку населения в целом.

То есть, такие драконовские траты последовали после войны и прекращения огня с Сирией и Египтом, а не до.

Если Украину вынудят на заморозку, и фронт замрет, а интенсивность боевых действий кардинально спадет — для Киева это будет окном возможностей для военного строительства и реформ.

Парадокс перемирия: чтобы агрессия не повторилась, ты кратно вкладываешься в свою армию Фото: Getty Images

Здесь важно отметить, что 70% проблем (если не больше на самом деле), которые сегодня наблюдаются в Силах обороны Украины, — это структурные проблемы. То есть, их невозможно решить без полной переделки основ, а порой и без пересоздания структур буквально с нуля.

Это невозможно сделать, когда на фронте постоянно идут интенсивные боевые действия.

Но любые реформы требуют колоссальных финансовых вложений: расформирование целых структур, создание новых, переиначивание регуляций, уставов и регламентов — все это не проходит безболезненно и требует своеобразной “подушки безопасности”, которой являются финансы в первую очередь.

Важно

Мирное соглашение — это не всегда про хэппи-энд: чему учит Украину опыт Израиля

Вот об этом и говорит Макрон. Но не только он — и лидер Германии Фридрих Мерц, и другие европейские партнеры не раз подчеркивали, что поддержка Украины продолжится и в случае заморозки.

Для украинцев это будет важным и ключевым окном возможностей для перестройки своего войска.

Во-первых — дать дорогу и масштабировать успешные и хорошо зарекомендовавшие себя инициативы и подразделения.

Во-вторых — пустить под нож дублирующие структуры. Армия не терпит, когда плодят сущности — это прямой фактор ослабления любого войска. Эта проблема объективно существует. И если во время интенсивных боевых действий по принципу “ломать — не строить” командование не решается на удаление таких дублирующих структур, то во время затишья — это самое время.

Президент Франции Эмманюель Макрон, лидер Германии Фридрих Мерц, и другие европейские партнеры обещают, что поддержка Украины продолжится и в случае заморозки Фото: Getty Images

Подводя итог, важно подчеркнуть: во время перемирия (если оно все-таки наступит) начнется главный этап милитаризации Украины, военных реформ, армейского строительства и подготовки к следующему раунду войны с РФ.

Потому что сама Москва не будет сидеть сложа руки — и точно так же воспользуется временным затишьем, чтобы решить свои структурные проблемы и получить возможность “дожать” и подчинить Украину полностью.