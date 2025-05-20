Кремль буде готуватися. Чому перемир'я буде тимчасовим і що це означає для мілітаризації України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив минулого тижня, що Франція продовжить інвестувати в зміцнення української армії, яка має стати "першою гарантією безпеки" для Києва — навіть після підписання мирного договору. Про що йдеться? Адже якщо якийсь мирний договір і буде підписано (що максимально малоймовірно, але уявімо), то навіщо інвестиції у Збройні Сили? — відповідь на ці запитання дає військовий редактор Фокусу Ігаль Левін.

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Нові інвестиції будуть не просто потрібні — вони повинні будуть кратно зрости. У цьому й полягає "парадокс перемир'я": для того, щоб агресія не повторилася, ти кратно вкладаєшся у свою армію.

Наприклад, Ізраїль після руйнівної Війни Судного дня (1973) непомірно збільшив частку ВВП, що виділяється на оборонку, — вона досягла фантастичних 30% від ВВП. Це було вдвічі більше, ніж витрати на охорону здоров'я, освіту і соціальну підтримку населення загалом.

Тобто, такі драконівські витрати відбулися після війни і припинення вогню з Сирією та Єгиптом, а не до.

Якщо Україну змусять на заморозку, і фронт замре, а інтенсивність бойових дій кардинально спаде — для Києва це буде вікном можливостей для військового будівництва і реформ.

Парадокс перемир'я: щоб агресія не повторилася, ти кратно вкладаєшся у свою армію Фото: Getty Images

Тут важливо зазначити, що 70% проблем (якщо не більше насправді), які сьогодні спостерігаються в Силах оборони України, — це структурні проблеми. Тобто їх неможливо розв'язати без повної переробки основ, а часом і без перестворення структур буквально з нуля.

Це неможливо зробити, коли на фронті постійно тривають інтенсивні бойові дії.

Але будь-які реформи потребують колосальних фінансових вкладень: розформування цілих структур, створення нових, переінакшення регуляцій, статутів і регламентів — усе це не проходить безболісно і потребує своєрідної "подушки безпеки", якою є фінанси насамперед.

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Ось про це і говорить Макрон. Але не тільки він — і лідер Німеччини Фрідріх Мерц, і інші європейські партнери неодноразово наголошували, що підтримка України продовжиться і в разі заморозки.

Для українців це буде важливим і ключовим вікном можливостей для перебудови свого війська.

По-перше — дати дорогу і масштабувати успішні ініціативи та підрозділи, що добре зарекомендували себе.

По-друге — пустити під ніж дублюючі структури. Армія не терпить, коли плодять сутності — це прямий фактор ослаблення будь-якого війська. Ця проблема об'єктивно існує. І якщо під час інтенсивних бойових дій за принципом "ламати — не будувати" командування не наважується на видалення таких дублюючих структур, то під час затишшя — це саме час.

Президент Франції Емманюель Макрон, лідер Німеччини Фрідріх Мерц та інші європейські партнери обіцяють, що підтримка України продовжиться і в разі заморозки Фото: Getty Images

Підбиваючи підсумок, важливо підкреслити: під час перемир'я (якщо воно все ж таки настане) почнеться головний етап мілітаризації України, військових реформ, армійського будівництва і підготовки до наступного раунду війни з РФ.

Тому що сама Москва не буде сидіти склавши руки — і так само скористається тимчасовим затишшям, щоб розв'язати свої структурні проблеми й отримати можливість "дотиснути" і підпорядкувати Україну повністю.