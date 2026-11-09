Ціна жертви для РФ: хакери оприлюднили реальну кількість росіян, убитих під час війни

Ціна жертви: хакерські угруповання Silent Crow та "Кіберпартизани BY" зламали базу даних Росстату.

Отримані дані показали кількість російських солдатів, знищених в Україні, які станом на серпень поточного року офіційно враховані у статистиці. Згідно з цими даними, РФ втратила убитими щонайменше 450 100 своїх громадян. До цієї статистики не входять зниклі безвісти, а також бойовики з ОРДЛО та іноземні найманці.

Водночас хакери зауважують затримку в оприлюдненні даних: через місяць офіційно визнається смерть лише 26%, через пів року з моменту смерті фіксується 69%, а через рік — уже 99%.

Отже, за поточний рік наразі відомо лише про 39 296 смертей, а за минулий рік, де база даних набагато повніша, — про 182 264.

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За підрахунками хакерів, до кінця року російські втрати можуть сягнути майже 600 000 убитих, однак дані про них потраплятимуть до статистики із затримкою.

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