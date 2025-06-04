Россия увеличивает выпуск дронов и ракет: ISW объясняет планы Кремля

Россия продолжает активно производить и накапливать ракеты и ударные дроны, что свидетельствует о ее намерении достичь военной победы над Украиной. В то же время такие действия могут указывать на подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с НАТО. Кроме этого, РФ экспериментирует с новыми форматами атак, сочетая различные типы ракет с "Шахедами" и дронами-имитациями.

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Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Россия продолжает производить и накапливать ракеты и беспилотники для ударов по Украине, демонстрируя неизменную преданность России выигрышу войны военными средствами", — отмечают аналитики.

Запасы и производство ракет РФ: актуальные данные

Эксперты ISW ссылаются на данные украинской военной разведки как на подтверждение того, что Россия активно готовится к масштабной войне. В частности, по информации ГУР, по состоянию на середину мая 2025 года российские войска накопили более 13 000 ракет различных типов. А именно:

почти 600 баллистических ракет "Искандер-М";

более 100 гиперзвуковых баллистических ракет "Кинжал";

почти 300 крылатых ракет Х-101;

более 400 крылатых ракет "Калибр";

до 300 крылатых ракет Х-22/Х-32;

около 700 крылатых ракет "Оникс" и противокорабельных ракет "Циркон";

около 60 баллистических ракет КН-23 северокорейского производства;

около 11 000 зенитных ракет для систем ПВО С-300/С-400.

В то же время, по оценкам военной разведки, Россия ежемесячно производит от 150 до 200 единиц новых средств воздушного нападения. Такими темпами РФ не только поддерживает уже имеющийся арсенал, но и активно пополняет запасы для будущих ударов.

В частности, ежемесячный выпуск ракет составляет:

60-70 баллистических ракет "Искандер-М";

10-15 гиперзвуковых ракет "Кинжал";

20-30 крылатых ракет Х-101;

25-30 крылатых ракет "Калибр";

до 10 ракет Х-32;

20-30 крылатых ракет "Оникс" и "Циркон" (всего).

Как изменится тактика обстрелов Украины после удара по авиации России

Аналитики отмечают, что до 1 июня интенсивность воздушных атак России против Украины постоянно росла, в частности с широким применением ракетного вооружения. Однако ситуация изменилась после спецоперации СБУ под названием "Паутина", в результате которой была уничтожена часть стратегических бомбардировщиков РФ. Этот удар по ключевым элементам авиационного потенциала существенно ограничил способность российской армии осуществлять масштабные удары крылатыми ракетами с воздуха.

Несмотря на это, угроза воздушных атак сохраняется: в распоряжении Москвы все еще есть определенное количество стратегических самолетов, а следовательно — и возможность наносить ракетные удары с воздуха по территории Украины.

На этом этапе войны Россия сосредоточилась не столько на использовании ракет воздушного базирования, сколько на массированных атаках дронами, в частности моделями дальнего радиуса действия. По оценкам командования Воздушных сил ВСУ, значительная часть таких дронов — примерно половина — являются имитаторами, предназначенными для перегрузки систем украинской противовоздушной обороны. Остальные — боевые беспилотники типа "Шахед", которые уже давно стали основным элементом ударных пакетов России.

Что касается ракетных ударов, то в последнее время РФ все чаще прибегает к использованию баллистических ракет наземного базирования вместо крылатых ракет, выпущенных с самолетов.

К чему готовится Россия

В ISW считают, что наращивание Россией внутреннего производства ракет и беспилотников, а также адаптация ее ударной стратегии, являются элементами долгосрочной подготовки к затяжному противостоянию с Украиной. Кроме того, эти действия могут указывать на амбиции Кремля готовиться к возможному вооруженному конфликту более широкого масштаба, в том числе и со странами НАТО.

Напомним, 1 июня СБУ провела операцию "Паутина" для уничтожения самолетов, которые участвуют в ракетных обстрелах Украины.

Ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что Россия атаковала "Бандеролью" юг Украины уже примерно 20 раз. По его словам, "Бандероль" — это нечто среднее между БПЛА и крылатой ракетой, который имеет высокую скорость.