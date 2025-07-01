"Працюють швидко": РФ навчила КНДР виробляти "шахеди" та передала свої "Панцирі", — Буданов

Росіяни передали технології виробництва ударних дронів типу "шахед" Північній Кореї і Пхеньян вже виробляє ці безпілотники на своїй території, таким чином нарощуючи воєнну силу.

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"Знаєте, це така цікава ситуація. Цей "шахед", він як кочівник якийсь. От він з Ірану перейшов в Російську Федерацію, а тепер з Російської Федерації вже не під назвою "шахед" перейшов у КНДР. Вони працюють швидко, повірте мені, на жаль. Вони транспортні технології роблять. Вони не "шахеди" передають, вони передають технологію, обладнання і так далі, налагоджують там виробництво", — сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю YouTube-каналу "На лінію вогню".

Інтерв'ю Кирила Буданова

За його словами, КНДР нарощує воєнну силу через пряму співпрацю з Російською Федерацією та через отримання реального бойового досвіду її солдатами в російсько-українській війні.

Крім того, начальник ГУР підкреслив, що у Північної Кореї з'явились російські самохідні зенітно-ракетні гарматні комплекси "Панцир-С1".

"У Пхеньяні з'явились вже перші установки "Панцир-С1". Вони стоять там вже на бойовому чергуванні і охороняють столицю", — зазначив Буданов.

Він наголосив, що росіяни перенавчають корейський персонал і скоро корейці будуть автономно працювати на цій техніці.

Нагадаємо, 10 червня Кирило Буданов розкрив нові деталі співпраці КНДР з РФ, зокрема щодо виробництва "шахедів" у Північній Кореї.

Фокус також писав про те, що Буданов отримав від президента Польщі одну з найвищих польських відзнак.