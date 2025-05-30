Такою нагороджували Рейгана: Буданов отримав від Дуди одну з найвищих відзнак Польщі (фото)

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов отримав від президента Польщі Анджея Дуди одну з найвищих нагород для іноземців. Польський лідер нагородив голову української розвідки золотим офіцерським хрестом ордена "За заслуги перед Польщею".

Related video

Про це повідомляє пресслужба ГУР 30 травня.

Зазначається, що Буданов отримав золотий хрест від польського лідера "за видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов'язує Республіку Польща з іншими державами та народами".

Дуда вручив Буданову одну з найвищих нагород Польщі Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Крім того, президент Польщі нагородив кавалерським хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" заступника Кирила Буданова — генерал-майора Вадима Скібіцького.

Відзнаки за дорученням Анджея Дуди вручив українським розвідникам заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда. Голова ГУР подякував польському лідеру за довіру.

"Нинішня війна — це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни", — сказав Кирило Буданов.

Буданов отримав від Дуди хрест ордена "За заслуги перед Польщею" Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Кирило Буданов отримав хрест ордена "За заслуги перед Польщею": що це за нагорода

В ГУР зазначили, що орден "За заслуги перед Польщею" є однією з найвищих польських нагород. Її вручають іноземцям, які зробили вагомий внесок у розвиток міжнародної співпраці за розбудову відносин із Польщею.

Такими відзнаками раніше нагороджували 40-го президента Сполучених Штатів Америки Рональда Рейгана, державного секретаря США Генрі Кіссінджера, генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріша та генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Андерса Фог Расмуссена.

Нагадаємо, у квітні Кирило Буданов розкритикував українців, які не служать на фронті і не допомагають у тилу. Він заявив, що такі люди не можуть вважати себе громадянами України.

15 травня Кирило Буданов прокоментував загрозу удару "Орешником", про яку активно говорили російські пропагандисти. Начальник ГУР зазначив, що в разі реальної небезпеки українці отримують від розвідників попередження.