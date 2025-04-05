"У мене війна, як здається, у всіх": Буданов розповів, чи планує йти в політику (відео)

Начальник Головного управління розвідки (ГУР), генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що наразі немає планів йти в політику, адже нині він зайнятий питаннями війни і наразі нічого не планує.

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Про це військовий розповів у інтерв'ю для журналістки Анни Максимчук.

Відповідаючи на питання про плани йди в політику, очільник ГУР заявив, що наразі він повністю зайнятий питаннями війни.

Інтерв'ю генерала Буданова (дивитися з 09:13)

"Я зараз нічого не планую, у мене війна, як здається, у всіх в нашій країні", — сказав Буданов.

Також генерал заявив, що росіяни не планують істотно зменшувати кількість своїх сил і "цьому є логічні пояснення". Буданов переконаний, що "сам по собі жоден розвал [жодної країни] не відбувається", відповідаючи на питання журналістки, чи слід очікувати дезінтеграції РФ.

Раніше стало відомо, що професійну армію РФ було знищено до 2023 року. Очільник ГУР каже, що Росія воює мобілізованими, хоча формально вони є контрактниками, але підхід залишається колишнім.

Згодом Буданов розповів, чому КНДР вигідно воювати проти України. За словами генерала, солдати КНДР вперше "познайомилися" з дронами під час бойових дій, і тепер перенавчатимуть свою армію.