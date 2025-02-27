РФ воює чисельністю: професійну армію було знищено до 2023 року, — Буданов

За словами начальника ГУР, Росія воює мобілізованими, хоча формально всі вони — контрактники, але підхід залишається колишнім. Людину забирають — і максимум через два тижні вона на фронті.

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Професійну російську армію було знищено в період приблизно до 2023 року. Після цього Росія вела війну мобілізованими. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє "Укрінформ".

"Професійна армія була винищена в період десь до 2023 року, далі Росія воює мобілізованими. Хоча формально вони всі — контрактники, але підхід — той самий, тобто людину забирають, максимум два тижні — і вона на фронті. Вони воюють чисто чисельністю", — зазначив Буданов.

Водночас він додав, що цілі РФ залишаються незмінними, від цього російське військово-політичне керівництво не відмовилося і говорить публічно.

"Їхній верховний лідер каже, що цілі спеціальної військової операції мають бути досягнуті. Правильно сказали: "Київ за три дні" перетворилося на третю річницю повномасштабного вторгнення. Тож, очевидно, як то кажуть, щось "пішло не так"", — додав начальник ГУР МО.

У попередніх своїх висловлюваннях Буданов зазначав, що Україна може швидко дійти до перемир'я з РФ, але не до миру.

Нагадаємо, що Буданов також заявив, що Третя світова війна вже йде.

Також повідомлялося, що, за словами Буданова, РФ вдається розпалювати недовіру до ТЦК за допомогою 1-2 різких випадків на тиждень.