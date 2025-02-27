РФ воюет численностью: профессиональная армия была уничтожена до 2023 года, — Буданов

По словам начальника ГУР, Россия воюет мобилизованными, хотя формально все они – контрактники, но подход остается прежним. Человека забирают — и максимум через две недели он на фронте.

Related video

Профессиональная российская армия была уничтожена в периода примерно до 2023 года. После этого Россия вела войну мобилизованными. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает "Укрінформ".

"Профессиональная армия была истреблена в период где-то до 2023 года, далее Россия воюет мобилизованными. Хотя формально они все – контрактники, но подход – тот же, то есть человека забирают, максимум две недели – и он на фронте. Они воюют чисто численностью", – отметил Буданов.

В то же время, он добавил, что цели РФ остаются неизменными, от этого российское военно-политическое руководство не отказалось и говорит публично.

"Их верховный лидер говорит, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты. Правильно сказали: "Киев за три дня" превратилось в третью годовщину полномасштабного вторжения. Так что, очевидно, как говорится, что-то "пошло не так"", — добавил начальник ГУР МО.

В предыдущих своих высказываниях Буданов отмечал, что Украина может быстро дойти до перемирия с РФ, но не до мира.

Напомним, что Буданов также заявил, что Третья мировая война уже идет.

Также сообщалось, что, по словам Буданова, РФ удается разжигать недоверие к ТЦК с помощью 1-2 резких случаев в неделю.