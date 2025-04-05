"Як би це жорстко не звучало": Буданов розкритикував тих, хто не на фронті і не допомагає в тилу (відео)

Людина, яка не перебуває на фронті і не працює в тилу на перемогу, не може називати себе громадянином України. Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов 5 квітня.

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Напередодні він дав інтерв'ю YouTube-каналу "Анна Максимчук".

Кирило Буданов розповів, хто не може вважати себе громадянином України (див. з 23:42)

Щодо мотивації стосовно вступу до лав ЗСУ або допомоги в тилу, Буданов зазначив, що, якщо така людина не прокинулася за 11 років, то вона не є громадянином України.

"Якщо ви думаєте, що я боюся дати відповідь, то я вам її дам. Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство його має сприймати саме так. Як би це жорстко не звучало. Хтось може з автоматом захищати, хтось, як-то кажуть, у тилу кувати перемогу, але всі мають працювати на перемогу", — зазначив начальник ГУР.

Зокрема, Анна Максимчук запитала Кирила Буданова, чи закінчиться війна в Україні в цьому році.

"Україна все для цього робить", — зазначив розвідник.

Також Буданов наголосив, що суспільство повинне бути готове дізнатися справжню ситуацію на фронті, проте під час війни всього публічно розкривати не можна.

Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що наразі не має планів йти в політику, адже нині начальник ГУР зайнятий питаннями війни.

Також Фокус писав про те, що у Кривому Розі кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару 4 квітня зросла до 74. У лікарнях перебувають 37 поранених.