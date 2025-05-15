Буданов пояснив, чи є наразі загроза удару "Орешником"

Тема удару по Україні балістичною ракетою "Орешник" знову з’явилася в російській пропаганді. Українська розвідка прокоментувала потенційну загрозу.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відповів журналістам про ймовірний запуск, пише РБК-Україна.

"Ви ж бачили, що від ГУР МО не було жодної (інформації, — ред.). Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження", — сказав він.

Ракета "Орешник"

"Орешник" — російська балістична ракета середньої дальності, яка, за оцінками, є модернізованою версією РС-26 "Рубіж". Її максимальна дальність польоту становить до 3000 км. Ракета має довжину близько 23 метрів, діаметр — приблизно 3 метри, масу понад 10 тонн. Оснащена шестиблоковою бойовою частиною з індивідуальним наведенням кожного блоку.

Нагадаємо, 7 травня в російських ЗМІ з’явилися нові заяви про можливе застосування балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

Нещодавно військовий оглядач та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що Росія може готувати масштабну повітряну атаку на Україну із застосуванням ударних дронів, ракет та навіть балістичної ракети "Орешник".