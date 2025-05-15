Буданов объяснил, есть ли сейчас угроза удара "Орешником"

Тема удара по Украине баллистической ракетой "Орешник" снова появилась в российской пропаганде. Украинская разведка прокомментировала потенциальную угрозу.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил журналистам о вероятном запуске, пишет РБК-Украина.

"Вы же видели, что от ГУР МО не было никакой (информации, — ред.). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждения", — сказал он.

Ракета "Орешник"

"Орешник" — российская баллистическая ракета средней дальности, которая, по оценкам, является модернизированной версией РС-26 "Рубеж". Ее максимальная дальность полета составляет до 3000 км. Ракета имеет длину около 23 метров, диаметр — примерно 3 метра, массу более 10 тонн. Оснащена шестиблочной боевой частью с индивидуальным наведением каждого блока.

Напомним, 7 мая в российских СМИ появились новые заявления о возможном применении баллистической ракеты "Орешник" для удара по Украине.

Недавно военный обозреватель и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что Россия может готовить масштабную воздушную атаку на Украину с применением ударных дронов, ракет и даже баллистической ракеты "Орешник".