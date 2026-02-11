"Новый" президент до 15 мая: кому на самом деле выгодно запускать тезис о выборах в Украине

О выборах в Украине снова заговорили — на этот раз с якобы четким дедлайном до 15 мая и в пакете с референдумом о мире. Западные медиа пишут о возможных заявлениях уже 24 февраля. Власти осторожно отрицают, эксперты говорят о "вбросе" и тестировании реакции. Фокус разбирался, кто и зачем запускает новый политический календарь войны.

Президент Владимир Зеленский может объявить о подготовке к проведению президентских выборов и всеукраинского референдума по мирному соглашению с Россией 24 февраля — именно в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Такую возможность называют несколько западных и украинских медиа со ссылкой на свои источники во власти и дипломатических кругах.

По данным Financial Times, проект календаря предусматривает, что оба голосования должны состояться весной 2026 года, и условием для этого могут стать гарантии безопасности от партнеров, в частности из США. Американская сторона якобы настаивает на проведении голосований до 15 мая, чтобы согласовать дальнейшее сотрудничество с Украиной.

Представители Офиса президента отрицают, что уже принято окончательное решение об объявлении выборов 24 февраля. По словам источника, главным критерием такого шага должна стать безопасность.

Центральная избирательная комиссия также отвергает утверждения об уже определенной дате, подчеркивая, что любые изменения в законодательство о выборах в условиях военного положения требуют законодательных решений и соответствующей подготовки.

Чьи дедлайны? Как рождается политический календарь войны

Однако даже если предположить, что 24 февраля прозвучат определенные политические сигналы, ключевым остается вопрос: есть ли для этого реальная безопасностная и политическая почва. Политолог Олег Постернак считает, что сейчас дискуссия о выборах больше напоминает информационный шум, чем практическую подготовку к голосованию.

По его словам, Financial Times уже длительное время последовательно продвигает тему выборов в Украине, подавая ее как почти неизбежный этап политического процесса — несмотря на то, что мирные соглашения не подписаны, гарантий безопасности нет, а военное положение продолжается.

"Это разговор ни о чем. Нет фона безопасности — нет и условий для выборов. Все остальное — лишь предположения", — отмечает Фокусу эксперт.

В то же время в политических кругах циркулирует версия, что Банковая могла бы публично ссылаться на якобы требования Вашингтона относительно быстрых выборов. Однако, по словам Постернака, в официальной коммуникации США эта тема не звучит как ключевая.

"На уровне Госдепа, конгрессменов или влиятельных представителей американской администрации выборы не поднимаются как главный вопрос в отношениях с Украиной. Американцев больше интересуют соглашения о минералах, экономические проекты, гарантии безопасности", — объясняет он.

Эксперт предполагает, что информация о дедлайнах — в частности дату 15 мая — могла появиться скорее в украинской политической среде, чем в Вашингтоне.

"Дедлайны могут существовать только как условные ориентиры. Трамп когда-то говорил, что завершит войну за 24 часа. Поэтому не стоит воспринимать такие цифры буквально. Вероятнее всего, их происхождение — Киев, а не США", — говорит Постернак.

По его мнению, для Офиса президента может быть логичным интерес провести выборы как можно скорее после возможного прекращения огня и отмены военного положения. Ведь социология остается нестабильной: антирейтинг главы государства растет, а доверие имеет колебательный характер.

"Курская операция, операция "Паутина" дали краткосрочный положительный эффект. Но системного роста доверия нет. Энергетические проблемы, сложная ситуация в тылу, бытовые трудности — все это влияет на оценку эффективности власти", — отмечает он.

По словам политолога, работа над изменениями в избирательное законодательство уже может находиться на финальном этапе. А возможный референдум способен выполнить сразу несколько функций: легитимизировать стратегические решения и одновременно повысить мобилизацию избирателей во время президентской кампании.

"Референдум — это не только о стратегических вопросах развития государства. Это еще и инструмент мобилизации электората", — говорит эксперт.

Впрочем, даже при наличии политического интереса, ключевым фактором будет оставаться безопасность. Без нее, отмечают аналитики, любые даты будут оставаться лишь элементом политической игры.

Вброс или стратегия: кто тестирует тему переизбрания

Еще один взгляд на ситуацию предлагает политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, история с "дедлайнами" больше напоминает информационный вброс, чем реальный политический график.

"Я не думаю, что существовал какой-то конкретный дедлайн. Трамп действительно любит озвучивать громкие сроки, но не настолько, как ему это приписывают. Это скорее похоже на интересный информационный вброс. И, честно говоря, его активнее использует даже украинская сторона, чем Financial Times", — говорит Фокусу эксперт.

По его словам, показательно, что в публичном пространстве речь идет не просто о выборах, а именно о "переизбрании Зеленского" — и эта лексика не случайна.

"В статье Financial Times прямо звучит тезис о переизбрании, а не о выборах как конкурентном процессе. Фактически формируется связка: референдум плюс президентская кампания. Причем даже без акцента на втором туре — одна дата, одно голосование, два решения. Логика проста: ты голосуешь за мир, а мир возможен только с действующим президентом", — объясняет Рейтерович.

Политолог предполагает, что таким образом может тестироваться реакция общества. Речь идет не обязательно о реализации конкретного сценария под конкретную дату, а о постепенном введении самой идеи в публичное пространство.

"Это похоже на классическое"окно Овертона": сначала то, что кажется невозможным, начинают обсуждать как гипотезу, потом как вариант, а впоследствии — как возможный план действий. Тестирование не означает, что завтра будет указ. Это сбор реакций, замер "температуры по палате", — говорит он.

В то же время Рейтерович скептически оценивает вероятность выборов весной или в начале лета.

"При нынешних условиях выборов не будет ни 15 мая, ни 15 июня, ни 15 июля, ни даже 15 августа. Теоретически это могла бы быть осень — но для этого процесс нужно запускать уже сейчас. А оснований для такого старта пока нет", — отмечает эксперт.

Отдельно он обращает внимание на то, что вопрос "легитимности" президента, который ранее активно продвигала Россия, сейчас не является определяющим ни для украинского общества, ни для международных партнеров.

"Сомнений в легитимности президента среди украинцев нет. У партнеров — также. Но этот аргумент могут использовать позже, когда встанет вопрос о принятии определенных решений. Тогда могут сказать: давайте переподтвердим мандат. И именно на этом может делаться ставка", — заключает Рейтерович.

Таким образом, по мнению политолога, тема выборов пока скорее выполняет функцию политического зондирования и формирования повестки дня, чем отражает конкретный утвержденный план.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря говорил, что законодательные инициативы по проведению выборов президента и референдума уже существуют, однако главным вопросом остается безопасность.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина должна провести выборы, в опубликованном 9 декабря интервью.