"Кое-что может произойти": Трамп сделал заявление о переговорах с Украиной и Россией об окончании войны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о переговорах с Украиной и Россией об окончании войны, утверждая, что они состоялись 6 февраля.

В этот день не было анонсировано или официально обнародовано информации о каких-либо встречах делегаций сторон по мирному процессу. Новое заявление американский лидер сделал в комментарии для прессы, находясь на борту Air Force One, передает Белый дом.

Президент заинтриговал журналистов словами о том, что "кое-что может произойти", что может повлечь "определенные изменения" на пути к достижению мира.

"Сегодня у нас были очень хорошие переговоры по России и Украине, кое-что может произойти", — заявил Дональд Трамп.

Политик также рассказал, что США ведут "очень хорошие переговоры" не только с Киевом и Кремлем, но и с Ираном.

Відео дня

"У нас проходят очень хорошие переговоры с Ираном, очень хорошие переговоры с Россией и Украиной. Мы много и хорошо разговариваем", — подчеркнул Трамп.

В то же время президент США не стал раскрывать других подробностей относительно хода переговоров между сторонами.

Мирные переговоры — последние новости

Вероятно, говоря о переговорах 6 февраля, Трамп имел в виду встречи сторон, прошедшие в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава украинской делегации Рустем Умеров после них рассказал, что переговоры были перспективными и сосредоточенными на достижении мира.

В то же время некоторые западные СМИ, в частности издание The New York Times, оценили переговоры в Абу-Даби как не принесшие существенных сдвигов, кроме как первого за долгое время обмена военнопленными между сторонами.

Напомним, 6 февраля агентство Reuters сообщило, что США и Украина обсудили возможность достижения мира с Россией уже в марте 2026 года, а проведение выборов в Украине — в мае.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ 6 февраля анонсировал новый раунд мирных переговоров между сторонами уже вскоре.