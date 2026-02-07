"Дещо може статися": Трамп зробив заяву про переговори з Україною та Росією щодо закінчення війни

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву про переговори з Україною та Росією про закінчення війни, стверджуючи, що вони відбулися 6 лютого.

У цей день не було анонсовано чи офіційно оприлюднено інформації про будь-які зустрічі делегацій сторін щодо мирного процесу. Нову заяву американський лідер зробив у коментарі для преси, перебуваючи на борту Air Force One, передає Білий дім.

Президент заінтригував журналістів словами про те, що "дещо може статися", що може спричинити "певні зміни" на шляху до досягнення миру.

"Сьогодні у нас були дуже хороші переговори щодо Росії та України, дещо може статися", — заявив Дональд Трамп.

Політик також розповів, що США ведуть "дуже хороші перемовини" не тільки з Києвом та Кремлем, а й з Іраном.

"У нас проходять дуже гарні переговори з Іраном, дуже хороші переговори з Росією та Україною. Ми багато й добре розмовляємо", — наголосив Трамп.

Водночас президент США не став розкривати інших подробиць щодо перебігу переговорів між сторонами.

Мирні переговори — останні новини

Ймовірно, говорячи про переговори 6 лютого, Трамп мав на увазі зустрічі сторін, що пройшли в Абу-Дабі 4-5 лютого. Голова української делегації Рустем Умєров після них розповів, що переговори були перспективними і зосередженими на досягненні миру.

Водночас деякі західні ЗМІ, зокрема видання The New York Times, оцінили переговори в Абу-Дабі як такі, що не принесли суттєвих зрушень, окрім як першого за тривалий час обміну військовополоненими між сторонами.

Нагадаємо, 6 лютого агентство Reuters повідомило, що США та Україна обговорили можливість досягнення миру з Росією вже у березні 2026 року, а проведення виборів в Україні — у травні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ 6 лютого анонсував новий раунд мирних переговорів між сторонами вже незабаром.