Европейская стена: как НАТО собирается строить защиту против нападения России

Два дня назад немецкая Welt am Sonntag впервые раскрыла детали высокотехнологичной линии обороны НАТО вдоль границы с Россией и Беларусью. Разговоры об этом проекте шли еще с прошлой осени, когда в Брюсселе 32 странам Альянса было представлено 4,4 тысячи страниц плана обороны восточных границ о "ставке на дроны и автоматизацию".

А в минувшую субботу бригадный генерал Томас Левин из сухопутного командования НАТО рассказал, что речь идет о почти безлюдной передовой полосе, где начальное столкновение с угрозой должно происходить не ценой жизни пехоты, а через технологическую инфраструктуру.

Так называемый Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) будет включать несколько линий обороны.

На переднем крае планируется строительство плотной сети наблюдения, в состав которой войдут радары, камеры наблюдения, беспилотные аппараты разного вида, плюс данные от союзной разведки, которые сводятся в единую картину. За ними — быстрый первый барьер из средств противодействия дронам, элементы ПВО ближнего действия, РЭБ, а в отдельных компонентах — дистанционно управляемые или частично роботизированные системы, целью которых будет выиграть время. Новая оборона задумана как "в значительной степени безлюдная" — максимально автоматизированная с использованием роботизированных систем вместо солдат, что позволит избежать больших потерь личного состава в первые моменты нападения.

Вся информация стекается в единую сеть управления и в режиме реального времени доводится до командования НАТО и союзников. Для обработки большого потока данных уже анонсирована разработка облачной системы командования на базе платформы Palantir Maven Smart System, способной автоматически анализировать разведданные, спутниковые снимки, видео с дронов и т.д. для целеуказания и координации огня.

Отдельный акцент будет сделан на склады и запасы — НАТО планирует значительно увеличить объем боеприпасов и вооружений в приграничных государствах. И речь идет не только о запасах на случай, а о подготовленной логистике для того, чтобы в первые дни кризиса не начинать перевозки с другого конца Европы. Предварительное накопление техники уже идет — в приграничных странах формируются резервы позиционирования тяжелой техники — танков, артиллерии, систем ПВО — ближе к потенциальному театру боевых действий.

И хотя акцент делается на высокотехнологичных средствах, предполагается развертывание и традиционных препятствий — эшелонированных инженерных заграждений вдоль границы, противотанковых ровов, эскарпов, "зубов дракона", заграждений из колючей проволоки и минных полей.

Где будет проходить эта линия. Если говорить без тумана, то это — вся сухопутная граница НАТО с Россией и Беларусью: север — прежде всего Финляндия, далее Балтия — Эстония, Латвия, Литва, и польский отрезок, включая направления на Беларусь и Калининград. То есть речь идет не об одной стене, а о попытке собрать восточный фланг в единую систему сенсоров, барьеров, связи и быстрого усиления.

Общая стоимость пока неизвестна, но масштабы впечатляют. Например, только польский East Shield оценивают в $2,5 млрд, плюс отдельная антидроновая оборона на €2 млрд. В Балтии и Финляндии — аналогичные проекты по фортификациям.

До конца 2027 года НАТО планирует сделать риск нападения со стороны РФ слишком дорогим и слишком медленным, чтобы у потенциального агрессора не было шанса на быстрый прорыв.

