"План процветания", которого никто не видел — как и кто будет восстанавливать Украину

$800 млрд для Украины

22.01.2026 Европейская Комиссия распространила конфиденциальный (!) 18-страничный документ "Prosperity Framework" с планом восстановления Украины на $800 млрд.

План зависит от прекращения войны. Но его текст опубликован не был. Говорят, еще не все детали согласованы. Тем не менее политики направо и налево его комментируют.

Спасибо им за это, попытался на основе публичных комментариев сделать его реконструкцию (ну интересно же, кто освоит эти $800 млрд и на что).

Итак, что удалось найти.

I. Финансовая архитектура

Общая цель: $800 млрд в течение 10 лет (2026–2036). Гарантированный минимум: $500 млрд от ЕС, США. Вклад ЕС: до €100 млрд (бюджет 2028–2034)/ Из них €50 млрд — условные (зависят от реформ). Дефицит бюджета Украины: $317 млрд на 10 лет. Назначение: восстановление инфраструктуры + компенсации за жилье. Структура: гранты + долг с процентами + частные инвестиции. Конкретное распределение не определено.

ІІ. Роль США

Позиция: стратегический инвестор и партнер (не донор). Механизм: US-Ukraine Reconstruction Investment Fund (URIF). Конкретная сумма не указана в документе. Приоритетные отрасли: критические минералы, инфраструктура, энергетика, технологии. Прямое участие американских компаний и экспертизы на местах.

III. Сроки

Горизонт планирования: до 2040 года. Немедленный запуск: 100-дневный оперативный план. Конкретные шаги не раскрыты публично. Реформы для ЕС: завершить до конца 2027 года (не вступление).

IV. Управление

Администратор "процветания": ведущий мировой финансовый эксперт. Фонды: экономическое восстановление, реконструкция, гуманитарная помощь. Совет мира: мониторинг под председательством президента Трампа. Состав: Украина, Европа, НАТО, Россия, США. BlackRock: консультирует pro bono.

V. Гарантии безопасности

Гарантии формата: "Статья 5" от США, НАТО, Европы. Условие: координированный военный ответ, если Россия вторгнется. 18-страничный документ НЕ является военной дорожной картой. Гарантии безопасности — отдельное соглашение.

VI. Обязательства Украины

Неядерный статус: подтвердить. Выборы: провести как можно быстрее после подписания. Образовательные программы: толерантность к культурам, правила ЕС относительно религии. Соглашение о свободной торговле с США: ускорить переговоры.

VII. Критические риски

1. Условие реализации: прекращение войны и вывод российских войск.

Вот такой план Маршалла версии 2.0 может это может быть, судя по публичным источникам.

Чего не хватало:

перечня проектов, их приоритизации;

специализации Украины (мы аграрная страна, технологическая, милитаризованная?);

требований к инвестиционным проектам;

человеческого капитала (мы становимся страной пенсионеров или страной молодежи и как);

что с условиями для инвестиций? Украина занимает 130 место в рейтинге экономических свобод. Это будем исправлять?

очень интересный перечень шагов и проектов на первые 100 дней;

последнее — кто это будет все делать?)

