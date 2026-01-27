Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения

"План процветания", которого никто не видел — как и кто будет восстанавливать Украину

В рамках плана восстановления Украины нашей стране планируют выделить 800 миллиардов долларов. Документ на эту тему еще не обнародован, но о нем уже активно высказываются — и аналитик Анатолий Амелин, опираясь на эти заявления, пытается реконструировать "План процветания" и понять, как, почему и когда помогут эти деньги...

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
0
Украинский военнослужащий на фоне разрушенного здания
Придет время восстанавливать то, что было разрушено войной... | Фото: AP

$800 млрд для Украины

22.01.2026 Европейская Комиссия распространила конфиденциальный (!) 18-страничный документ "Prosperity Framework" с планом восстановления Украины на $800 млрд.

План зависит от прекращения войны. Но его текст опубликован не был. Говорят, еще не все детали согласованы. Тем не менее политики направо и налево его комментируют.

Спасибо им за это, попытался на основе публичных комментариев сделать его реконструкцию (ну интересно же, кто освоит эти $800 млрд и на что).

Итак, что удалось найти.

I. Финансовая архитектура

  1. Общая цель: $800 млрд в течение 10 лет (2026–2036).
  2. Гарантированный минимум: $500 млрд от ЕС, США.
  3. Вклад ЕС: до €100 млрд (бюджет 2028–2034)/ Из них €50 млрд — условные (зависят от реформ).
  4. Дефицит бюджета Украины: $317 млрд на 10 лет. Назначение: восстановление инфраструктуры + компенсации за жилье.
  5. Структура: гранты + долг с процентами + частные инвестиции. Конкретное распределение не определено.

ІІ. Роль США

  1. Позиция: стратегический инвестор и партнер (не донор).
  2. Механизм: US-Ukraine Reconstruction Investment Fund (URIF). Конкретная сумма не указана в документе.
  3. Приоритетные отрасли: критические минералы, инфраструктура, энергетика, технологии.
  4. Прямое участие американских компаний и экспертизы на местах.

III. Сроки

  1. Горизонт планирования: до 2040 года.
  2. Немедленный запуск: 100-дневный оперативный план. Конкретные шаги не раскрыты публично.
  3. Реформы для ЕС: завершить до конца 2027 года (не вступление).

IV. Управление

  1. Администратор "процветания": ведущий мировой финансовый эксперт.
  2. Фонды: экономическое восстановление, реконструкция, гуманитарная помощь.
  3. Совет мира: мониторинг под председательством президента Трампа. Состав: Украина, Европа, НАТО, Россия, США.
  4. BlackRock: консультирует pro bono.

V. Гарантии безопасности

  1. Гарантии формата: "Статья 5" от США, НАТО, Европы. Условие: координированный военный ответ, если Россия вторгнется.
  2. 18-страничный документ НЕ является военной дорожной картой. Гарантии безопасности — отдельное соглашение.

VI. Обязательства Украины

  1. Неядерный статус: подтвердить.
  2. Выборы: провести как можно быстрее после подписания.
  3. Образовательные программы: толерантность к культурам, правила ЕС относительно религии.
  4. Соглашение о свободной торговле с США: ускорить переговоры.

VII. Критические риски

1. Условие реализации: прекращение войны и вывод российских войск.

Вот такой план Маршалла версии 2.0 может это может быть, судя по публичным источникам.

Відео дня

Чего не хватало:

  • перечня проектов, их приоритизации;
  • специализации Украины (мы аграрная страна, технологическая, милитаризованная?);
  • требований к инвестиционным проектам;
  • человеческого капитала (мы становимся страной пенсионеров или страной молодежи и как);
  • что с условиями для инвестиций? Украина занимает 130 место в рейтинге экономических свобод. Это будем исправлять?
  • очень интересный перечень шагов и проектов на первые 100 дней;
  • последнее — кто это будет все делать?)

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Запад готовит "план процветания" для Украины на $800 млрд, но нужно закончить войну, — СМИ
Запад готовит "план процветания" для Украины на $800 млрд, но нужно закончить войну, — СМИ