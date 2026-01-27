"План процветания", которого никто не видел — как и кто будет восстанавливать Украину
В рамках плана восстановления Украины нашей стране планируют выделить 800 миллиардов долларов. Документ на эту тему еще не обнародован, но о нем уже активно высказываются — и аналитик Анатолий Амелин, опираясь на эти заявления, пытается реконструировать "План процветания" и понять, как, почему и когда помогут эти деньги...
$800 млрд для Украины
22.01.2026 Европейская Комиссия распространила конфиденциальный (!) 18-страничный документ "Prosperity Framework" с планом восстановления Украины на $800 млрд.
План зависит от прекращения войны. Но его текст опубликован не был. Говорят, еще не все детали согласованы. Тем не менее политики направо и налево его комментируют.
Спасибо им за это, попытался на основе публичных комментариев сделать его реконструкцию (ну интересно же, кто освоит эти $800 млрд и на что).
Итак, что удалось найти.
I. Финансовая архитектура
- Общая цель: $800 млрд в течение 10 лет (2026–2036).
- Гарантированный минимум: $500 млрд от ЕС, США.
- Вклад ЕС: до €100 млрд (бюджет 2028–2034)/ Из них €50 млрд — условные (зависят от реформ).
- Дефицит бюджета Украины: $317 млрд на 10 лет. Назначение: восстановление инфраструктуры + компенсации за жилье.
- Структура: гранты + долг с процентами + частные инвестиции. Конкретное распределение не определено.
ІІ. Роль США
- Позиция: стратегический инвестор и партнер (не донор).
- Механизм: US-Ukraine Reconstruction Investment Fund (URIF). Конкретная сумма не указана в документе.
- Приоритетные отрасли: критические минералы, инфраструктура, энергетика, технологии.
- Прямое участие американских компаний и экспертизы на местах.
III. Сроки
- Горизонт планирования: до 2040 года.
- Немедленный запуск: 100-дневный оперативный план. Конкретные шаги не раскрыты публично.
- Реформы для ЕС: завершить до конца 2027 года (не вступление).
IV. Управление
- Администратор "процветания": ведущий мировой финансовый эксперт.
- Фонды: экономическое восстановление, реконструкция, гуманитарная помощь.
- Совет мира: мониторинг под председательством президента Трампа. Состав: Украина, Европа, НАТО, Россия, США.
- BlackRock: консультирует pro bono.
V. Гарантии безопасности
- Гарантии формата: "Статья 5" от США, НАТО, Европы. Условие: координированный военный ответ, если Россия вторгнется.
- 18-страничный документ НЕ является военной дорожной картой. Гарантии безопасности — отдельное соглашение.
VI. Обязательства Украины
- Неядерный статус: подтвердить.
- Выборы: провести как можно быстрее после подписания.
- Образовательные программы: толерантность к культурам, правила ЕС относительно религии.
- Соглашение о свободной торговле с США: ускорить переговоры.
VII. Критические риски
1. Условие реализации: прекращение войны и вывод российских войск.
Вот такой план Маршалла версии 2.0 может это может быть, судя по публичным источникам.
Чего не хватало:
- перечня проектов, их приоритизации;
- специализации Украины (мы аграрная страна, технологическая, милитаризованная?);
- требований к инвестиционным проектам;
- человеческого капитала (мы становимся страной пенсионеров или страной молодежи и как);
- что с условиями для инвестиций? Украина занимает 130 место в рейтинге экономических свобод. Это будем исправлять?
- очень интересный перечень шагов и проектов на первые 100 дней;
- последнее — кто это будет все делать?)
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.