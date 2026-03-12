Flamingo, САУ и очень много дронов: что вернуло Украину в мировые лидеры по производству оружия

Украина вернулась в свой топ в мировом рейтинге производителей оружия.

На днях увидел информацию, что в 2025 году Украина произвела оружия на $12 млрд (!!!). Пересмотрел актуальные данные по другим странам — Украина занимает уже где-то 13-е место!

Не нашел публичного акутального рейтинга стран по производству, поэтому сделал свой на основании публичных данных.

1. США ~$370–400 млрд

Половина мирового рынка. 39 компаний в SIPRI Top 100. Lockheed, RTX, Northrop, Boeing.

2. Китай ~$130–200 млрд.

SIPRI видит лишь $88 млрд (8 компаний, и те -10% из-за чисток Си). Реальное госпроизводство — минимум вдвое больше. Судостроительная мощность — в 230 раз больше США. Не ошибка — в 230 раз (!)

Відео дня

3. Россия ~$80–120 млрд

Госрасходы на оборону — $143 млрд в 2025 г., ~60% тратится внутри. Эстонская разведка: произведено 7 млн снарядов в 2025 г. — рост в 17 раз за 4 года. Но авиация и точные системы — критически отстают из-за санкций.

4. Великобритания ~$52 млрд.

BAE Systems впервые с 2017 — в топ-5 мировых производителей. Typhoon, субмарины Astute, и 15% от каждого F-35 в мире делают британцы.

5. Франция ~$26 млрд.

Rafale, Thales, Safran, Naval Group. Рекордный оружейный экспорт — €29 млрд в 2024 г. Стратегическая автономия — текущая цель Франции.

6. Индия ~$17 млрд

Официальная статистика МО Индии: $17,2 млрд в FY2024-25, рекорд +18%. Больше, чем Израиль или Корея. Но 77% — госпредприятия с советской эффективностью. Потенциал есть, реализация — другой разговор. И здесь есть база для потенциальной кооперации для нас.

8. Германия ~$20–24 млрд

Rheinmetall $8,2 млрд (+47%), портфель €63,8 млрд. Плюс Thyssenkrupp Marine, Hensoldt. Берлин просыпается медленно — но Rheinmetall проснулся уже давно, и его акции стремительно растут.

9. Италия ~$17 млрд

Leonardo + Fincantieri. Тихий европейский игрок, которого недооценивают. Вертолеты AW по всему миру, фрегаты FREMM, M346 — и везде.

10. Израиль ~$16 млрд

Крутая технологически-военная экономика. 9 млн населения. $16 млрд производства. Рекордный экспорт — $14,8 млрд в 2024 г.(!!!) Iron Dome, Spike, Harop, Arrow. Страна под ракетным обстрелом наращивает производство и продает это по всему миру.

Важно

Украинские производители оружия получили первые экспортные лицензии, — Умеров

11. Южная Корея ~$14 млрд

+31% за год (!) K9 Thunder покупает вся Европа, K2 — Польша и Норвегия, FA-50 — Малайзия и Филиппины. Корея за 20 лет превратилась из импортера в главного поставщика НАТО. Вот что такое промышленная стратегия и реальный пример для Украины.

12. Япония ~$13 млрд.

+40% за год. Страна, которая 70 лет не могла иметь армию, теперь наращивает производство быстрее всех в регионе. Субмарины Taigei — самые тихие неядерные в мире.

13. (!) Украина ~$12 млрд.

Самый стремительный рост производства. $1 млрд в 2022. $3 млрд в 2023. $9 млрд в 2024. $12 млрд в 2025 (!) под ракетами и дронами. Без длительных контрактов до декабря 2025 года. При том, что производственная мощность — $35 млрд, а загрузка — только треть. FPV-дроны: с нуля до 200 000 в месяц за два года. Ракеты Flamingo с дальностью 3 000 км — серийное производство с августа 2025. "Богдана" — 40 САУ в месяц. 500 производителей дронов вместо 7 до вторжения. И при этом Польша с бюджетом $45 млрд и без единого врага на границе производит вдвое меньше.

14. Турция ~$10 млрд

С 20% самообеспеченности в 2002 г. до 80% в 2025 г. Bayraktar — 95% выручки от экспорта. Страна решила не зависеть ни от кого — и сделала это за 20 лет.

15. ОАЭ ~$8 млрд

EDGE Group. Первый раз в SIPRI Top 100 — сразу 9 компаний с Ближнего Востока.

16. Швеция ~$6–7 млрд

Saab. Gripen E — по всему миру. Субмарина A26 — выбор Польши, Дании, Нидерландов. Carl-Gustaf — у каждого пехотинца НАТО. Страна 10 млн производит больше большинства государств G20.

17-18. Норвегия и Испания ~$4–5 млрд каждая

Nammo + Kongsberg (Норвегия). Indra + Navantia (Испания). Тихие, стабильные, в своих нишах.

19. Австралия ~$4–5 млрд.

AUKUS запустил строительство нового судостроительного квартала. Но пока — преимущественно обслуживание и лицензионная сборка.

20. Чехия ~$3,6 млрд.

+193% за год — самый быстрый рост среди всех 100 компаний SIPRI. Czechoslovak Group — на снарядах для Украины. Маленькая страна, которая нашла нишу и выдала максимум.

Так что мы 13-е! И это очень круто! Поздравляю! В этом году мы можем обойти даже Израиль.

Напомню, что в стране сегодня более 1 тыс. компаний, производящих продукцию для армии, и 1500 стартапов. Также напомню, что сектор Defence Tech (по израильскому примеру) является главной предпосылкой развития инновационной экономики.

И еще одно. Если сравнивать украинское вооружение с технологиями других стран, то можно сказать, что украинские продукты стоят от 3 раз дешевле и дальше при сопоставимых характеристиках. А это значит, что место Украины в рейтингах будет еще выше!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно