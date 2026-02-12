Украинские производители оружия получили первые экспортные лицензии, — Умеров

Украинские компании оборонного сектора впервые с начала полномасштабной войны получили разрешения на экспорт собственной продукции. Решение было принято на фоне поиска дополнительного финансирования для развития отечественного военно-промышленного комплекса.

Украинские производители оружия получили лицензии на экспорт своей продукции за границу. О предоставлении первых лицензий производителям сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Facebook в четверг, 12 февраля. Киев недавно принял политически деликатное решение экспортировать оружие, ища средства для расширения собственной оборонной промышленности и пытаясь использовать инновационное оружие как дипломатический рычаг для укрепления своих политических союзов.

"Контролируемый экспорт вооружения — это о безопасности государства и развитии нашего оборонно-промышленного комплекса. Он открывает путь к новым безопасностным альянсам и расширению международного партнерства. Президент Украины поставил задачу открыть экспорт украинского вооружения в контролируемом формате. Мы ее выполняем", — отметил Умеров.

Відео дня

По итогам заседания Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, украинские предприятия оборонного сектора получили первые разрешения на экспорт товаров. В своем заявлении в социальных сетях Рустем Умеров не уточнил, сколько предприятий получили лицензию, но отметил, что годовые производственные мощности Украины в этом секторе превышают 55 миллиардов долларов.

"Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии. Украинский ОПК доказал свою эффективность в войне. Теперь наша задача — превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную силу и часть общей безопасности с партнерами", — добавил секретарь СНБО.

С момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, оборонный сектор Украины переживает бум и сейчас насчитывает более 1000 компаний, большинство из которых являются новыми предприятиями частного сектора.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале экспорта украинских оборонных технологий в феврале 2026 года. По его словам, в этом же месяце стартует производство украинских дронов в Германии, а также работают производственные линии в Великобритании.

Ранее мы также информировали, что Фокус собрал информацию о лазерном оружии Украины и стран Запада, чтобы показать, до какого уровня поднялась противовоздушная оборона ВСУ. Речь идет, в частности, о лазерной системе ПВО Sunray, которую можно установить на обычный пикап и которая способна уничтожать малозаметный дрон на высоте около 100 метров.