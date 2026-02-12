Українські виробники зброї отримали перші експортні ліцензії, — Умєров

Українські компанії оборонного сектору вперше з початку повномасштабної війни отримали дозволи на експорт власної продукції. Рішення було ухвалене на тлі пошуку додаткового фінансування для розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу.

Українські виробники зброї отримали ліцензії на експорт своєї продукції за кордон. Про надання перших ліцензій виробникам повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у своєму Facebook у четвер, 12 лютого. Київ нещодавно ухвалив політично делікатне рішення експортувати зброю, шукаючи кошти для розширення власної оборонної промисловості та намагаючись використовувати інноваційну зброю як дипломатичний важіль для зміцнення своїх політичних союзів.

"Контрольований експорт озброєння – це про безпеку держави і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Він відкриває шлях до нових безпекових альянсів та розширення міжнародного партнерства. Президент України поставив завдання відкрити експорт українського озброєння у контрольованому форматі. Ми його виконуємо", – зазначив Умєров.

За підсумками засідання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, українські підприємства оборонного сектору отримали перші дозволи на експорт товарів. У своїй заяві в соціальних мережах Рустем Умеров не уточнив, скільки підприємств отримали ліцензію, але зазначив, що річні виробничі потужності України в цьому секторі перевищують 55 мільярдів доларів.

"Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії. Український ОПК довів свою ефективність у війні. Тепер наше завдання – перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу та частину спільної безпеки з партнерами", – додав секретар РНБО.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, оборонний сектор України переживає бум і зараз налічує понад 1000 компаній, більшість з яких є новими підприємствами приватного сектору.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок експорту українських оборонних технологій в лютому 2026 року. За його словами, цього ж місяця стартує виробництво українських дронів у Німеччині, а також працюють виробничі лінії у Великій Британії.

Раніше ми також інформували, що Фокус зібрав інформацію про лазерну зброю України та країн Заходу, щоб показати, до якого рівня піднялася протиповітряна оборона ЗСУ. Йдеться, зокрема, про лазерну систему ППО Sunray, яку можна встановити на звичайний пікап і яка здатна знищувати малопомітний дрон на висоті близько 100 метрів.