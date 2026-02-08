Україна розпочинає експорт дронів: у Європі працюватиме 10 центрів, — Зеленський

Україна в лютому 2026 року розпочинає експорт українських оборонних технологій. Зокрема, в лютому розпочнеться виробництво дронів у Німеччині.

Також працюють виробничі лінії у Великій Британії. Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова.

Глава держави наголосив, що в Європі у 2026 році буде десять експортних центрів. Очікується, що вони будуть у балтійських країнах, а також в країнах Північної Європи.

"У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", — зазначив Зеленський

За його словами, безпека Європи залежить від технологій та дронів. Тож усе базуватиметься на українських технологіях і українських спеціалістах.

"Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки", — сказав президент.

Стерненко пояснив важливість такого рішення

Радник міністра оборони Сергій Стерненко пояснив, що це рішення є дуже важливим та правильнм для України. Завдяки цьому Україна зможе залучити більше коштів у економіку, здешевити виробництво БПЛА та поставити до Сил оборони ще більше засобів.

"Не кажучи про те, що ми зможемо охопити значну долю світового ринку. Наш ворог навіть зараз експортує озброєння. За 2025 рік росіяни на цьому заробили близько 15 млрд доларів та вклали це у нове озброєння. Було великою помилкою тримати заборону експорту весь цей час. Україна робить правильний крок. І наші воїни та наша країна від цього тільки виграє", — пояснив Стерненко.

Раніше стало відомо, що Україна незабаром може отримати власні балістичні ракети FP-7, які будуть аналогом ракети ATACMS. Ще одна балістична ракета FP-9 матиме більшу дальність польоту і зможе досягнути Москву та Санкт-Петербурга.

Також повідомлялося, що Польща готова передати Україні МіГ-29: Володимир Зеленський та Дональд Туск розповіли, що розглядається обмін літаків на дрони.