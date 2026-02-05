Польща готова передати Україні МіГ-29: розглядають обмін на дрони, — Туск

Президент Польщі Дональд Туск заявив про те, що Польща готова передати Україні літаки МіГ-29. Наразі це питання обговорювалося з Володимиром Зеленським.

Наразі Польща має ці літаки та готова передати їх Україні. Про це Туск сказав під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

Зокрема, він розповів, що український та польський президенти домовилися співпрацювати "гнучко" над передачею літаків.

"Я знаю, що Україна потребує різноманітного типу ППО, зокрема ракети певного типу. Не в усьому ми можемо допомогти. Але якщо МіГи будуть потрібні, то Польща готова передати літаки в цю хвилину. Ми говорили про взаємний обмін. Україна готова до цього обміну. Ми говоримо про українські дрони, бо хочемо в Польщі будувати ефективну антидронову оборону", — зазначив Туск.

За його словами, Зеленський звернув увагу на те, що є інша безпекова допомога, яку може надати Україні Польща.

Однак наразі Туск не розповів, чи можна передати замість МіГ-29 іншу техніку, але пообіцяв, що після повернення до Польщі обговорить це питання з міністром оборони та надасть свою відповідь не пізніше понеділка.

Раніше Фокус писав, що Повітряні сили України можуть отримати додаткову партію винищувачів МіГ-29 польських збройних сил, оскільки літаки застарілі і їх замінять новішими.

Згодом Зеленський повідомив, що українці можуть отримати партію з 6-8 літаків, які в іншому випадку пішли б у музей чи на брухт.

У вересні 2025 українські Повітряні сили поповнили свій парк бойової авіації винищувачами МіГ-29, які раніше належали Азербайджану.

Раніше Повітряні сили та українські військові писали про користь МіГ-29, які використовуються для збиття дронів-камікадзе "Шахед" та ракет ЗС РФ. У перший рік російсько-української війни пілоти використовували авіаракети Р-73, Р-27Р, гармату калібру 30 мм. З часом літаки модернізували та з'явилась можливість підвішувати західні системи озброєння. Зокрема, йшлося про антирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-земля" AIM-9 Sidewinder, керовані високоточні ракети JDAM, які, залежно від модифікації, летять на відстань до 70 км. Крім того, з МіГ-29 запускають ракети AASM Hammer, які, зокрема, влучали по штабу російських військ на окупованій частині Херсонської області.

Нагадуємо, у вересні 2025 року в мережі з'явились фото винищувача МіГ-29 ЗСУ з КАБами, які мали полетіти по позиції ЗС РФ на невказаному відрізку фронту.