Польша готова передать Украине МиГ-29: рассматривают обмен на дроны, — Туск

Президент Польши Дональд Туск заявил о том, что Польша готова передать Украине самолеты МиГ-29. Сейчас этот вопрос обсуждался с Владимиром Зеленским.

Сейчас Польша имеет эти самолеты и готова передать их Украине. Об этом Туск сказал во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

В частности, он рассказал, что украинский и польский президенты договорились сотрудничать "гибко" над передачей самолетов.

"Я знаю, что Украина нуждается в разнообразном типе ПВО, в частности ракеты определенного типа. Не во всем мы можем помочь. Но если МиГи будут нужны, то Польша готова передать самолеты в эту минуту. Мы говорили о взаимном обмене. Украина готова к этому обмену. Мы говорим об украинских дронах, потому что хотим в Польше строить эффективную антидронную оборону", — отметил Туск.

По его словам, Зеленский обратил внимание на то, что есть другая помощь по безопасности, которую может предоставить Украине Польша.

Однако пока Туск не рассказал, можно ли передать вместо МиГ-29 другую технику, но пообещал, что по возвращении в Польшу обсудит этот вопрос с министром обороны и предоставит свой ответ не позднее понедельника.

Ранее Фокус писал, что Воздушные силы Украины могут получить дополнительную партию истребителей МиГ-29 польских вооруженных сил, поскольку самолеты устаревшие и их заменят более новыми.

Впоследствии Зеленский сообщил, что украинцы могут получить партию из 6-8 самолетов, которые в противном случае пошли бы в музей или на металлолом.

В сентябре 2025 года украинские Воздушные силы пополнили свой парк боевой авиации истребителями МиГ-29, которые ранее принадлежали Азербайджану.

Ранее Воздушные силы и украинские военные писали о пользе МиГ-29, которые используются для сбивания дронов-камикадзе "Шахед" и ракет ВС РФ. В первый год российско-украинской войны пилоты использовали авиаракеты Р-73, Р-27Р, пушку калибра 30 мм. Со временем самолеты модернизировали и появилась возможность подвешивать западные системы вооружения. В частности, речь шла об антирадиолокационных ракетах AGM-88 HARM, ракетах класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" AIM-9 Sidewinder, управляемых высокоточных ракетах JDAM, которые, в зависимости от модификации, летят на расстояние до 70 км. Кроме того, с МиГ-29 запускают ракеты AASM Hammer, которые, в частности, попадали по штабу российских войск на оккупированной части Херсонской области.

Напоминаем, в сентябре 2025 года в сети появились фото истребителя МиГ-29 ВСУ с КАБами, которые должны были полететь по позиции ВС РФ на неуказанном отрезке фронта.