Польша сказала, сколько МиГ-29 передаст Украине: как новая эскадрилья поможет ВСУ

Министерство обороны Польши обновляет авиационный парк, поскольку срок годности истребителей МиГ-29 завершается до конца 2025 года. В связи с этим эскадрилью самолетов могут передать Украине, получив взамен американские F-35 и южнокорейские KAI FA-50. Как помогут украинцам истребители, изготовленные во времена Советского Союза?

Договоренность о предоставлении Украине польских МиГ-29 могут состояться в пятницу 19 декабря, во время визита президента Владимира Зеленского, сказал заместитель министра обороны Цезарий Томчик в интервью медиа RMF24. По его словам, украинцы могут получить партию из 6-8 самолетов, которые в противном случае пошли бы в музей или на металлолом.

Как пояснил Томчик, старые советские самолеты выведут из эксплуатации до конца декабря 2025 года. До сих пор Польша имела 14 МиГ-29, параллельно обновляя авиацию, поэтому не будет ущерба для безопасности. По мнению представителя польского министерства обороны, лучше передать самолеты Украине для борьбы с россиянами, чем отправлять их в музей.

"Они могут оказаться в музее, быть проданными или сданными на металлолом, или же они могут оказаться в Украине и помочь уничтожить наших врагов. По моему мнению, ситуация представляется достаточно очевидной", — сказал он.

Кроме пополнения польской авиации современными самолетами, Польша надеется получить от Украины технологии изготовления и использования беспилотников, уточнил Томчик.

"Нам следует закрыть этот вопрос. Поскольку МиГи устаревают, мы все равно должны использовать их с пользой", — подытожил чиновник.

Авиация ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал о возможности пополнения авиации ВСУ самолетами МиГ-29 — об этом в начале декабря заявил польский генеральный штаб. При этом отмечается, что обмен самолетов на военную беспилотные технологии стал возможным благодаря членству в НАТО: в рамках альянса Варшава получает F-35 и FA-50.

Между тем МиГ-29 — это легкий истребитель советского производства, который совершил первые полеты в 1977 году. Основное назначение самолета — удары по воздушным и наземным целям Ранее Воздушные силы и украинские военные писали о пользе МиГ-29, которые используются для сбивания дронов-камикадзе "Шахед" и ракет ВС РФ. В первый год российско-украинской войны пилоты использовали авиаракеты Р-73, Р-27Р, пушку калибра 30 мм. Со временем самолеты модернизировали и появилась возможность подвешивать западные системы вооружения. В частности, речь шла об антирадиолокационных ракетах AGM-88 HARM, ракетах класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" AIM-9 Sidewinder, управляемых высокоточных ракетах JDAM, которые, в зависимости от модификации, летят на расстояние до 70 км. Кроме того, с МиГ-29 запускают ракеты AASM Hammer, которые, среди прочего, попадали по штабу российских войск на оккупированной части Херсонской области.

Напоминаем, в сентябре 2025 года в сети появились фото истребителя МиГ-29 ВСУ с КАБами, которые должны были полететь по позиции ВС РФ на неуказанном отрезке фронта.