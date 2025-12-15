Польща сказала, скільки МіГ-29 передасть Україні: як нова ескадрилья допоможе ЗСУ

Міністерство оборони Польщі оновлює авіаційний парк, оскільки термін придатності винищувачів МіГ-29 завершується до кінця 2025 року. У зв'язку з цим ескадрилью літаків можуть передати Україні, отримавши натомість американські F-35 та південнокорейські KAI FA-50. Як допоможуть українцям винищувачі, виготовлені за часів Радянського Союзу?

Домовленість про надання Україні польських МіГ-29 можуть відбутись у п'ятницю 19 грудня, під час візиту президента Володимира Зеленського, сказав заступник міністра оборони Цезарій Томчик в інтерв'ю медіа RMF24. З його слів, українці можуть отримати партію з 6-8 літаків, які в іншому випадку пішли б у музей чи на металобрухт.

Як пояснив Томчик, старі радянські літаки виведуть з експлуатації до кінця грудня 2025 року. До сьогодні Польща мала 14 МіГ-29, паралельно оновлюючи авіацію, тому не буде шкоди для безпеки. На думку представника польського міністерства оборони, краще передати літаки Україні для боротьби з росіянами, ніж відправляти їх в музей.

"Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або зданими на металобрухт, або ж вони можуть опинитися в Україні та допомогти знищити наших ворогів. На мою думку, ситуація видається досить очевидною", — сказав він.

Крім поповнення польської авіації сучасними літаками, Польща сподівається отримати від України технології виготовлення та використання безпілотників, уточнив Томчик.

"Нам слід закрити це питання. Оскільки МіГи застарівають, ми все одно повинні використовувати їх з користю", — підсумував посадовець.

Авіація ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про можливість поповнення авіації ЗСУ літаками МіГ-29 — про це на початку грудня заявив польський генеральний штаб. При цьому зауважується, що обмін літаків на військову безпілотні технології став можливим завдяки членству в НАТО: в рамках альянсу Варшава отримує F-35 та FA-50.

Тим часом МіГ-29 — це легкий винищувач радянського виробництва, який здійснив перші польоти у 1977 році. Основне призначення літака — удари по повітряних та наземних цілях.

Раніше Повітряні сили та українські військові писали про користь МіГ-29, які використовуються для збиття дронів-камікадзе "Шахед" та ракет ЗС РФ. У перший рік російсько-української війни пілоти використовували авіаракети Р-73, Р-27Р, гармату калібру 30 мм. З часом літаки модернізували і з'явилась можливість підвішувати західні системи озброєння. Зокрема, ішлося про антирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-земля" AIM-9 Sidewinder, керовані високоточні ракети JDAM, які, залежно від модифікації, летять на відстань до 70 км. Крім того, є з МіГ-29 запускають ракети AASM Hammer, які, серед іншого, влучали по штабу російських військ на окупованій частині Херсонської області.

Нагадуємо, у вересні 2025 року у мережі з'явились фото винищувача МіГ-29 ЗСУ з КАБами, які мали полетіти по позицію ЗС РФ на невказаному відтинку фронту.