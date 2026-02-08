Украина начинает экспорт дронов: в Европе будет работать 10 центров, — Зеленский

Украина в феврале 2026 года начинает экспорт украинских оборонных технологий. В частности, в феврале начнется производство дронов в Германии.

Также работают производственные линии в Великобритании. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова.

Глава государства подчеркнул, что в Европе в 2026 году будет десять экспортных центров. Ожидается, что они будут в балтийских странах, а также в странах Северной Европы.

"В 2026-м будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", — отметил Зеленский

По его словам, безопасность Европы зависит от технологий и дронов. Поэтому все будет базироваться на украинских технологиях и украинских специалистах.

"Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки", — сказал президент.

Стерненко объяснил важность такого решения

Советник министра обороны Сергей Стерненко объяснил, что это решение является очень важным и правильным для Украины. Благодаря этому Украина сможет привлечь больше средств в экономику, удешевить производство БПЛА и поставить в Силы обороны еще больше средств.

"Не говоря о том, что мы сможем охватить значительную долю мирового рынка. Наш враг даже сейчас экспортирует вооружение. За 2025 год россияне на этом заработали около 15 млрд долларов и вложили это в новое вооружение. Было большой ошибкой держать запрет экспорта все это время. Украина делает правильный шаг. И наши воины и наша страна от этого только выиграет", — пояснил Стерненко.

Ранее стало известно, что Украина вскоре может получить собственные баллистические ракеты FP-7, которые будут аналогом ракеты ATACMS. Еще одна баллистическая ракета FP-9 будет иметь большую дальность полета и сможет достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Также сообщалось, что Польша готова передать Украине МиГ-29: Владимир Зеленский и Дональд Туск рассказали, что рассматривается обмен самолетов на дроны.