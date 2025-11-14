Зеленский среди танков и дронов: The Economist выпустил обложку с прогнозами на 2026 год

Англоязычный журнал The Economist представил обложку-прогноз на 2026 год, в которой в виде ребуса зашифрованы 10 ключевых глобальных перспектив. На ней можно заметить президента Украины Владимира Зеленского среди танков, беспилотников и ракет с биноклем в руках.

Новая обложка The Economist была обнародована 13 ноября. По словам редактора Тома Стэндиджа, в ежегодном пособии под названием "The World Ahead 2026" ("Мир в 2026 году") изложены десять тенденций, достойных внимания в следующем году.

Ежегодный путеводитель The Economist "The World Ahead 2026" содержит прогнозы на следующий год

В издании рассказали, что в нынешнем выпуске путеводителя рассмотрели с помощью приглашенных экспертов глобальные перспективы в мировой политике, экономике, технологиях и культуре.

Прогнозы The Economist на 2026 год

Редактор пособия Том Стэндидж пишет, что главным фактором, влияющим на мировые дела в 2025 году, был президент США Дональд Трамп, и эта тенденция сохранится и в следующем году. Авторы "The World Ahead 2026" выделили 10 тем ведущих тем:

250-летие США — в путеводителе отмечается, что республиканцы и демократы в Штатах по-разному будут описывать страну в ее годовщину, и вердикт относительно ее будущего вынесут избиратели на промежуточных выборах в ноябре. Впрочем Трамп продолжит свою политику введения тарифов и исполнительных указов, даже если демократы получат большинство в Палате представителей; Геополитический дрейф — часть экспертов считает, что мир находится в состоянии новой холодной войны между возглавляемыми США и Китаем блоками, другая часть — что соглашение Трампа разделит Землю на американскую, российскую и китайскую "сферы влияния". При этом авторы пособия считают, что старый глобальный порядок продолжит распадаться, но "коалиции желающих" будут заключать новые соглашения об обороне, торговле и климате; Война или мир — по прогнозу The Economist, конфликты в Украине, Судане и Мьянме будут продолжаться, РФ и Китай будут устраивать провокации на севере Европы и в Южнокитайском море, а также напряженность будет расти в Арктике, на орбите планеты, на дне моря и в киберпространстве; Проблемы для Европы — европейские страны должны увеличить расходы на оборону и удержать США на своей стороне, при этом стимулировать экономический рост и бороться с дефицитами; Возможности Китая — политика Трампа "Америка превыше всего" открывает для КНР возможность усилить свое глобальное влияние и заключить ряд соглашений, особенно на глобальном юге; Экономические проблемы — по мнению авторов пособия, тарифы Трампа замедлят глобальный экономический рост и повысят риск кризиса на рынке облигаций; Беспокойство по поводу искусственного интеллекта — авторы путеводителя предполагают, что массовые инвестиции США в ИИ могут скрывать экономическую слабость страны. Также могут углубиться волнения о влиянии искусственного интеллекта на нехватку рабочих мест; Климатические изменения — эксперты отметили, что на всем глобальном юге процветают чистые технологии, и несмотря на ненависть Трампа к возобновляемым источникам энергии глобальные выбросы, вероятно, достигли своего пика; Спортивные ценности — Чемпионат мира по футболу 2026 года совместно принимают США, Канада и Мексика, которые имеют напряженные отношения; Препараты для похудения — по прогнозам экспертов, на замену "Оземпику" могут появиться более дешевые GLP-1 в форме таблеток, что расширит доступ к таким медикаментам.

Напомним, 28 февраля на обложке The Economist появились президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман ас-Саудом, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Выпуск журнала назывался "Новый мировой порядок Дональда".

До того, 21 февраля, газета New York Post посвятила номер российскому лидеру Владимиру Путину и опубликовала на главной странице материал под названием "Президент Трамп: вот это — диктатор".