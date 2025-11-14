Зеленський серед танків і дронів: The Economist випустив обкладинку з прогнозами на 2026 рік

Англомовний журнал The Economist представив обкладинку-прогноз на 2026 рік, в якій у вигляді ребуса зашифровані 10 ключових глобальних перспектив. На ній можна помітити президента України Володимира Зеленського серед танків, безпілотників і ракет з біноклем у руках.

Нова обкладинка The Economist була оприлюднена 13 листопада. За словами редактора Тома Стендіджа, в щорічному посібнику під назвою "The World Ahead 2026" ("Світ у 2026 році") викладено десять тенденцій, вартих уваги наступного року.

Щорічний путівник The Economist "The World Ahead 2026" містить прогнози на наступний рік

У виданні розповіли, що в цьогорічному випуску путівника розглянули за допомогою запрошених експертів глобальні перспективи у світовій політиці, економіці, технологіях і культурі.

Прогнози The Economist на 2026 рік

Редактор посібника Том Стендідж пише, що головним фактором, що впливав на світові справи у 2025 році, був президент США Дональд Трамп, і ця тенденція збережеться й наступного року. Автори "The World Ahead 2026" виділили 10 тем провідних тем:

250-річчя США — в путівнику зазначається, що республіканці та демократи у Штатах по-різному описуватимуть країну у її річницю, та вердикт щодо її майбутнього винесуть виборці на проміжних виборах у листопаді. Втім Трамп продовжить свою політику запровадження тарифів і виконавчих указів, навіть якщо демократи дістануть більшість в Палаті представників; Геополітичний дрейф — частина експертів вважає, що світ перебуває у стані нової холодної війни між очолюваними США та Китаєм блоками, інша частина — що угода Трампа розділить Землю на американську, російську та китайську "сфери впливу". При цьому автори посібника вважають, що старий глобальний порядок продовжить розпадатися, але "коаліції охочих" укладатимуть нові угоди про оборону, торгівлю та клімат; Війна чи мир — за прогнозом The Economist, конфлікти в Україні, Судані та М'янмі триватимуть, РФ і Китай влаштовуватимуть провокації на півночі Європи та в Південнокитайському морі, а також напруженість зростатиме в Арктиці, на орбіті планети, на дні моря та в кіберпросторі; Проблеми для Європи — європейські країни мають збільшити витрати на оборону та утримати США на своєму боці, при цьому стимулювати економічне зростання та боротися з дефіцитами; Можливості Китаю — політика Трампа "Америка понад усе" відкриває для КНР змогу посилити свій глобальний вплив і укласти низку угод, особливо на глобальному півдні; Економічні проблеми — на думку авторів посібника, тарифи Трампа сповільнять глобальне економічне зростання та підвищать ризик кризи на ринку облігацій; Занепокоєння щодо штучного інтелекту — автори путівника припускають, що масові інвестиції США у ШІ можуть приховувати економічну слабкість країни. Також можуть поглибитися хвилювання щодо впливу штучного інтелекту на нестачу робочих місць; Кліматичні зміни — експерти зазначили, що на всьому глобальному півдні процвітають чисті технології, та попри ненависть Трампа до відновлювальних джерел енергії глобальні викиди, ймовірно, досягли свого піка; Спортивні цінності — Чемпіонат світу з футболу 2026 року спільно приймають США, Канада та Мексика, які мають напружені відносини; Препарати для схуднення — за прогнозами експертів, на заміну "Оземпіку" можуть з'явитися дешевші GLP -1 у формі таблеток, що розширить доступ до таких медикаментів.

Нагадаємо, 28 лютого на обкладинці The Economist зʼявилися президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін разом із головою КНР Сі Цзіньпіном, спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салман ас-Саудом, турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і премʼєром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Випуск журналу мав назву "Новий світовий порядок Дональда".

До того, 21 лютого, газета New York Post присвятила номер російському лідеру Володимиру Путіну та опублікувала на головній сторінці матеріал під назвою "Президент Трамп: ось це — диктатор".