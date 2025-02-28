"Новий світовий порядок": на обкладинці The Economist зʼявилися Трамп і Путін (фото)

Напередодні США стали на бік Росії та Північної Кореї проти України та Європи під час засідання ООН. ⁠В The Economist зазначили, що наближається світ, у якому великі держави залякують дрібні.⁠

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Вийшов новий випуск журналу The Economist під назвою "Новий світовий порядок Дональда". Кадром видання поділилося у своїх соцмережах.

На обкладинці: президент США Дональд Трамп, президент РФ Володимир Путін, голова КНР Сі Цзіньпін, спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман ас-Сауд, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

Нова обкладинка The Economist Фото: The Economist

"Розрив порядку після 1945 року набирає темпів", — зазначають журналісти The Economist.

Вони нагадали, що в ООН напередодні США стали на бік Росії та Північної Кореї проти України та Європи, проголосувавши за нейтральну резолюцію, у якій РФ не називається агресором.

⁠"Окремо ймовірний новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що до червня НАТО може бути мертвим", — додають журналісти.

⁠В The Economist зазначили, що наближається світ, у якому великі держави укладають угоди та залякують дрібні.⁠

"Сумно, просто сумно!", "Жах! Жах! Жах!", "Трамп просто виконує свою роль цуценя Путіна до його послуг….. і переможець… Китай", "Зомбі-апокаліпсис", — реагують користувачі мережі на нову обкладинку The Economist.

Нагадаємо, Трамп дав прогноз щодо завершення війни в Україні.

Також Фокус писав, чи зможе Трамп заблокувати вступ України до НАТО.