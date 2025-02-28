"Новий світовий порядок": на обкладинці The Economist зʼявилися Трамп і Путін (фото)
Напередодні США стали на бік Росії та Північної Кореї проти України та Європи під час засідання ООН. В The Economist зазначили, що наближається світ, у якому великі держави залякують дрібні.
Вийшов новий випуск журналу The Economist під назвою "Новий світовий порядок Дональда". Кадром видання поділилося у своїх соцмережах.
На обкладинці: президент США Дональд Трамп, президент РФ Володимир Путін, голова КНР Сі Цзіньпін, спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман ас-Сауд, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.
"Розрив порядку після 1945 року набирає темпів", — зазначають журналісти The Economist.
Вони нагадали, що в ООН напередодні США стали на бік Росії та Північної Кореї проти України та Європи, проголосувавши за нейтральну резолюцію, у якій РФ не називається агресором.
"Окремо ймовірний новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що до червня НАТО може бути мертвим", — додають журналісти.
В The Economist зазначили, що наближається світ, у якому великі держави укладають угоди та залякують дрібні.
"Сумно, просто сумно!", "Жах! Жах! Жах!", "Трамп просто виконує свою роль цуценя Путіна до його послуг….. і переможець… Китай", "Зомбі-апокаліпсис", — реагують користувачі мережі на нову обкладинку The Economist.
Нагадаємо, Трамп дав прогноз щодо завершення війни в Україні.
Також Фокус писав, чи зможе Трамп заблокувати вступ України до НАТО.