Зимнее время — хорошее время: почему нужно сделать постоянным нынешний вариант

Опять перевели время. Пока ехал в поезде, был дополнительный час и был интернет, покопался в исследованиях и к каким выводам пришел...

Именно "Зимнее время" — оптимально для украинцев!

1. Оптимально для нагрузки на энергосистему:

декабрь–январь: восход солнца 7:30–8:00;

утренний пик потребления (8:00–11:00) начинается при свете — и это меньшая нагрузка на освещение;

СЭС работают 11:00–17:00 — покрывают дневное потребление;

вечерний пик (20:00–22:00) после захода солнца, но система имеет время подготовиться.

2. Для здоровья людей:

утренний свет в 7:30–8:00 — критически важен для циркадных ритмов человека;

люди просыпаются и идут на работу при свете;

мозг получает правильный сигнал для синхронизации биологических часов.

Что плохо:

проблема не в зимнем времени, а в том, что мы переключаемся дважды в год;

идеальное решение (!) — остаться на постоянном зимнем времени (UTC+2) без переходов весной.

Худший вариант — постоянное летнее время (UTC+3) — зимой восход будет в 8:30–9:00, люди идут на работу в темноте = катастрофа для здоровья.

То, что Украина сейчас в зимнее время — правильно.

Плохо то, что через 5 месяцев переведем стрелки обратно на летнее время.

Нужно остаться на UTC+2 навсегда (!)

