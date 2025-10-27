Зимнее время — хорошее время: почему нужно сделать постоянным нынешний вариант
Нынешний вариант с "зимним временем" является хорошим и для здоровья украинцев, и для энергоэффективности, уверяет эксперт Анатолий Амелин. Он считает, что стоит отказаться от перехода на "летнее время" в марте, чтобы избежать губительного для организма перехода на новый часовой режим дважды в год.
Опять перевели время. Пока ехал в поезде, был дополнительный час и был интернет, покопался в исследованиях и к каким выводам пришел...
Именно "Зимнее время" — оптимально для украинцев!
1. Оптимально для нагрузки на энергосистему:
- декабрь–январь: восход солнца 7:30–8:00;
- утренний пик потребления (8:00–11:00) начинается при свете — и это меньшая нагрузка на освещение;
- СЭС работают 11:00–17:00 — покрывают дневное потребление;
- вечерний пик (20:00–22:00) после захода солнца, но система имеет время подготовиться.
2. Для здоровья людей:
- утренний свет в 7:30–8:00 — критически важен для циркадных ритмов человека;
- люди просыпаются и идут на работу при свете;
- мозг получает правильный сигнал для синхронизации биологических часов.
Что плохо:
- проблема не в зимнем времени, а в том, что мы переключаемся дважды в год;
- идеальное решение (!) — остаться на постоянном зимнем времени (UTC+2) без переходов весной.
Худший вариант — постоянное летнее время (UTC+3) — зимой восход будет в 8:30–9:00, люди идут на работу в темноте = катастрофа для здоровья.
То, что Украина сейчас в зимнее время — правильно.
Плохо то, что через 5 месяцев переведем стрелки обратно на летнее время.
Нужно остаться на UTC+2 навсегда (!)
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно