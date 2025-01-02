Заморозки не будет: 5 главных вопросов о том, что ждет в 2025 году Украину и мир

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5 вопросов о 2025 годе

Никогда так не делал, но почему бы не поиграть в прогнозирование? Поэтому, вот 5 вопросов, которые я считаю ключевыми и для нас, и для мира. И ответы на которые я помоделировал в своей голове и которыми делюсь с вами.

1. Завершится ли российско-украинская война?

Мои ожидания: Нет, не завершится. Даже в варианте заморозки.

Россия сохраняет возможность ведения войны через мобилизацию человеческих ресурсов, производство и поставки оружия. Украина, со своей стороны, наращивает собственное производство оружия и получает поддержку от партнеров.

Для Путина завершение войны на условиях, которые будут приняты как поражение, неприемлемо из-за угрозы потери внутренней легитимности. Украина, в свою очередь, не может согласиться на условия, которые сейчас выдвигает Россия. Новоизбранный президент Трамп не демонстрирует наличия у него механизмов принуждения Путина к уступкам.

Возможно, ближе к концу года накопится истощение сторон. Но для имплементации гипотетических договоренностей нужны месяцы. А пока стороны не демонстрируют готовности к началу этого процесса.

Что может изменить тенденцию? Западные страны кратно увеличивают поддержку и (или) давление на Россию. Или Россия или Украина переживают быстрый внутренний коллапс. Первое малореально, второе невозможно прогнозировать.

2. Ждет ли российскую экономику системный кризис?

Мои ожидания: Да, ждет. Российская экономика испытывает системный кризис и будет приближаться к своему коллапсу.

Российская экономика давно страдает от "голландской болезни" — когда зависимость от экспорта сырья уничтожает другие отрасли экономики. Это привело к тому, что застой начался в российской экономике еще в 2012 году.

Сейчас экономика РФ перегрета, ее "рост" обеспечивается исключительно за счет военных расходов. Это неизбежно ведет к ускорению инфляции, дефициту рабочей силы и галопирующему росту бюджетного дефицита. Деньги от продажи нефти и газа не могут даже среднесрочно компенсировать демографические и фундаментальные экономические факторы. Перегретая экономика уже не стабилизируется без сокращения военных расходов.

3. Начнется ли полноценная торговая война между США и Китаем?

Мои ожидания: Нет, не начнется. Риск полноценной торговой войны возрастет, но США и Китай остаются взаимозависимыми в экономической сфере, что сдерживает эскалацию.

Противостояние США и Китая — самое важное в мире в ближайшем будущем Фото: Иллюстративное фото

Однако протекционистская политика США и амбиции Китая доминировать в высокотехнологичных секторах усилят напряжение и точно приведут к ряду локальных торговых конфликтов.

Противостояние будет сосредоточено в сфере искусственного интеллекта и полупроводников, где США продолжат ограничивать Китай. Китай будет бить по уязвимым местам США — по доступу к редким металлам, в первую очередь.

4. Начнется ли где-то в мире еще одна большая война?

Мои ожидания: Да, начнется.

Напряженность между Израилем и Ираном не утихает. Потенциальный конфликт может втянуть США и Саудовскую Аравию. Куча точек напряжения в Южной Азии (Индия — Пакистан, Пакистан — Афганистан, Иран — Афганистан) может масштабироваться по любому поводу.

Я бы не исключал "черного лебедя" в Африке — возможны эскалации между Алжиром и Марокко и гражданской войны в Судане, постоянный риск серьезного обострения в Конго, где сосредоточены крупнейшие после Китая запасы редких металлов.

Хотя Китай продолжает наращивать военное присутствие в Южнокитайском море, войну Китая против Тайваня или Филиппин в следующем году я считаю маловероятной.

5. Войдет ли Альтернатива для Германии в парламентскую коалицию?

Мои ожидания: Нет, не войдет. И это как минимум отсрочит легитимизацию фашистов — ультраправых популистов в федеральной немецкой политике и Европе в целом.

AfD может значительно улучшить свои позиции на выборах в феврале. Однако, даже в случае высокого результата, партия, скорее всего, останется в оппозиции из-за неприятия ее позиций другими партиями.

Учитывая текущие рейтинги, наиболее вероятными вариантами коалиции являются "черно-зеленая" (ХДС + Зеленые) или "большая коалиция" (ХДС + СДПГ). Первая — идеальна для Украины, вторая — приемлема.

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