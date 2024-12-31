Три сценария 2025 года для Украины: прогнозы специалистов

Станет ли новый год переломным в войне с Россией? Опрошенные Фокусом эксперты прогнозируют разные сценарии — от хрупкого перемирия до продолжения боевых действий. Выбор пути будет зависеть от многих факторов, но вызовы для Украины остаются неизменными.

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Политические эксперты сходятся во мнении, что ситуация в Украине и вокруг нее в 2025 году будет определяться двумя тесно связанными процессами — войной и возможными мирными переговорами. Вероятность начала таких переговоров в следующем году чрезвычайно высока. Это в значительной степени связано со стремлением 47-го президента США Дональда Трампа положить конец войне между Россией и Украиной. Но возникает другой вопрос: сможет ли Трамп быстро завершить этот конфликт? К сожалению, однозначного и уверенного ответа на это пока нет, однако на этом моменте мнения экспертов разделились.

Оптимистический сценарий — прекращение войны

Опрошенные Фокусом политические эксперт считают, что даже в оптимистическом сценарии, мир в Украине не наступит в 2025 году. Максимум, на который может рассчитывать Украина, — это прекращение активной фазы боевых действий.

"Возможно, это произойдет на условиях, которые для нас будут более-менее приемлемыми и будут отвечать ключевым ожиданиям украинцев относительно справедливости. Здесь многое будет зависеть от позиции наших партнеров — как Соединенных Штатов, так и Европейского Союза. Несмотря на все свои заявления, Трамп не сможет решить эту проблему в одиночку. Ему придется сотрудничать с европейскими странами, и трехстороннее взаимодействие (Украина-США-ЕС) может стать оптимальным вариантом. Это позволило бы заставить Россию сесть за стол переговоров и достичь перемирия, которое хотя бы минимально будет соответствовать нашему видению", — говорит Фокусу политолог Игорь Рейтерович.

По всем параметрам, которые моделируют политики, учитывая расклады, результаты выборов, электоральные кампании 2024 года, психологическое состояние украинского общества и определенную разбалансировку в украинской власти, прогнозировать возможность прекращения огня, по мнению политолога Олега Постернака надо очень осторожно.

"Я о мире или мирном урегулировании сейчас не говорю, ведь это зависит от многих факторов, которые могут либо наступить, либо нет. Но Украина и Россия движутся к прекращению огня. И, конечно, начало мирного диалога, вероятно, в многостороннем формате, возможно после установления перемирия. Когда именно это произойдет — трудно сказать, но ключевой датой следующего года будет 20 января", — говорит Фокусу Постернак.

По словам Игоря Рейтеровича, Дональд Трамп, наверное, будет пытаться ускорить эти процессы, особенно в начале своего президентского срока. Возможно, появятся определенные предварительные договоренности о прекращении активной фазы боевых действий. Но многое зависит от поведения России. Если она будет категорически отвергать любые компромиссы, партнеры Украины будут вынуждены реагировать по-другому, например, увеличивая поддержку Украины.

"В администрации Трампа такая опция тоже рассматривается. Но все зависит от того, на какие уступки готова пойти Россия. В реалистичном сценарии прекращение активной фазы боевых действий можно спрогнозировать к середине 2025 года. Но это не означает завершение войны. Война заканчивается миром, а мирного договора или чего-то подобного в 2025 году не будет", — говорит Рейтрович.

По мнению политолога Владимира Фесенко прекращение огня может произойти где-то весной (март-апрель 2025 года). По его словам, скорее всего это будет просто договоренность о прекращении огня (перемирие, "заморозка"). Системное всеобъемлющее мирное соглашение об устойчивом, а тем более "справедливом" мире, в нынешних условиях просто невозможно, считает политолог.

"Этот сценарий будет возможным, если Украине удастся остановить (или максимально замедлить) российское наступление, если Трамп и его переговорщики будут настойчивыми и эффективными во влиянии на российских переговорщиков, и если Путин удовлетворится такими условиями мирного соглашения, как мораторий на членство Украины в НАТО и поэтапная отмена санкций против России. Может он также захочет продемонстрировать свою хотя бы относительную победу во время празднования 80-летия победы над гитлеровской Германией. И это также может подтолкнуть его к подписанию соглашения о прекращении военных действий в Украине (именно поэтому есть вероятность подписания мирного соглашения как раз в марте-апреле следующего года, чтобы это произошло накануне 9 мая 2025 года), — говорит Фокусу Фесенко.

На данный момент политолог оценивает вероятность такого сценария примерно и условно в 25%.

"Если этот сценарий сработает, то осенью в Украине могут состояться выборы. По оценкам многих специалистов на подготовку к послевоенным выборам и их проведение нужно примерно полгода. Скорее всего, одновременно должны пройти местные выборы (которые по Конституции Украины должны состояться в конце октября 2025 года), а также президентские и парламентские выборы, которые были отложены в результате действия военного положения", — продолжает Фесенко.

Олег Постернак также считает, что если прекращение огня состоится, а военное положение будет отменено (временно или постоянно) или переведено в режим особого периода, Украину ждет огромный вызов — выборы.

"Также возможен референдум по утверждению мирного договора между Украиной и Россией, если он будет подписан, а не ограничен только соглашениями о прекращении огня", — говорит Постернак.

Сценарий пессимистический — продолжение войны

Большинство аналитических разработок относительно перспектив развития войны между Россией и Украиной крайне скептически оценивают готовность Путина к завершению войны путем относительного компромисса. По словам Владимира Фесенко, чисто из тактических соображений Путин может согласиться на переговоры о завершении войны в Украине, которые будет инициировать Трамп. Но на эти переговоры Россия выйдет с жесткой и крайне агрессивной позицией, будет требовать мира на своих условиях, путем односторонних уступок Украины.

"Если Украина и США откажутся идти на уступки России, то Кремль может выйти из переговоров и продолжить войну, даже пытаясь усилить военное давление на Украину. И тогда война может продлиться до конца 2025 года, а то и дольше, с риском завершения на российских условиях. Пока у России будет военное преимущество, Кремль будет продолжать войну против Украины. В рамках этого сценария существует большая вероятность усиления интернационализации войны и расширения ее масштабов", — говорит Фесенко.

Он оценивает вероятность этого сценария также примерно и условно в 25%.

А вот полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает что продолжение войны в 2025 году более чем вероятно.

"Война не завершится, потому что нет предпосылок для того, чтобы Путин обуздал свои амбиции. Украина же, со своей стороны, не готова принять ультимативные требования Кремля. На сегодня Путин готов вернуться к переговорному процессу только при условии, что Украина откажется от захваченных оккупантами территорий. Понятно, что Украина на такие условия никогда не согласится", — говорит Фокусу Селезнев.

Таким образом, эксперт убежден, что в 2025 году боевые действия будут продолжаться. Их интенсивность будет определяться ресурсными возможностями обеих сторон. У России, к сожалению, еще остаются ресурсы для ведения войны средней интенсивности, хотя и они значительно истощены.

"Украинская армия в 2025 году, по моему мнению, полностью перейдет на современное вооружение, полученное в рамках сотрудничества с США и странами ЕС. Поддержка наших партнеров, как техническая, так и финансовая, будет оставаться критически важной", — продолжает Селезнев.

Он считает, что у Трампа нет аргументов, которые могли бы заставить Путина прекратить агрессию. Война могла бы завершиться быстро, если бы Путин принял соответствующее решение, но лидер Кремля не заинтересован в замораживании конфликта или любых временных решениях. Его цель — достичь военного превосходства, создав буферную зону или даже захватив большую часть Украины.

"Поэтому на самом деле надежды на то, что Трамп может быстро завершить войну, являются иллюзорными. У его администрации отсутствуют достаточные рычаги давления на Россию, чтобы заставить ее изменить свои цели. Таким образом, в 2025 году мы, вероятно, увидим продолжение активных боевых действий, которые будут оставаться ключевой реальностью", — резюмирует экс-спикер Генштаба.

Сценарий более реалистичный — одновременное продолжение войны и переговоры о мире

Владимир Фесенко на данный момент считает этот сценарий наиболее вероятным — на уровне примерно 50%.

"Переговоры о завершении войны между Россией и Украиной могут затянуться вследствие принципиальных противоречий между воюющими сторонами, периодически будут заходить в тупик, и даже прерываться на определенное время. Параллельно с переговорами Россия будет продолжать активные боевые действия против Украины, пытаясь захватить еще часть украинских территорий, и усилить свои переговорные позиции. Это традиционный стиль Путина — давить на мирные переговоры военным путем. При этом все участники переговоров — и США, и Россия, и Украина — не будут по разным причинам отказываться от переговоров. Немного это будет напоминать ситуацию с войной на Донбассе в 2014-2021 гг., только интенсивность и масштабы боевых действий будут значительно больше", — говорит Фесенко.

В рамках этого сценария он не исключает присоединения к переговорному процессу Китая. Другое дело, как это повлияет на сам переговорный процесс и его результативность.

В конце концов и этот сценарий должен завершиться каким-то мирным соглашением, говорит политолог. Но невозможно спрогнозировать, когда именно это произойдет — во второй половине 2025 года, или даже в 2026 году, и на каких условиях. Может быть и ситуация, как с Минскими соглашениями: договорятся о прекращении огня, но эта договоренность будет периодически нарушаться.

Напомним, Фокус рассказывал какие события были наиболее значительными в третий год полномасштабного вторжения.