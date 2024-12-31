Три сценарії 2025 року для України: прогнози спеціалістів

Чи стане новий рік переломним у війні з Росією? Опитані Фокусом експерти прогнозують різні сценарії — від крихкого перемир’я до продовження бойових дій. Вибір шляху залежатиме від багатьох чинників, але виклики для України залишаються незмінними.

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Політичні експерти сходяться на думці, що ситуація в Україні й навколо неї у 2025 році буде визначатися двома тісно пов’язаними процесами – війною та можливими мирними переговорами. Ймовірність початку таких переговорів у наступному році є надзвичайно високою. Це значною мірою пов’язано з прагненням 47-го президента США Дональда Трампа покласти край війні між Росією та Україною. Але виникає інше питання: чи зможе Трамп швидко завершити цей конфлікт? На жаль, однозначної та впевненої відповіді на це наразі немає, проте на цьому моменті думки експертів розділились.

Оптимістичний сценарій — припинення війни

Опитані Фокусом політичні експерти вважають, що навіть за оптимістичного сценарію, мир в Україні не настане у 2025 році. Максимум, на який може розраховувати Україна, — це припинення активної фази бойових дій.

"Можливо, це станеться на умовах, які для нас будуть більш-менш прийнятними й відповідатимуть ключовим очікуванням українців щодо справедливості. Тут багато залежатиме від позиції наших партнерів — як Сполучених Штатів, так і Європейського Союзу. Попри всі свої заяви, Трамп не зможе вирішити цю проблему самотужки. Йому доведеться співпрацювати з європейськими країнами, і тристороння взаємодія (Україна-США-ЄС) може стати оптимальним варіантом. Це дозволило б змусити Росію сісти за стіл переговорів і досягти перемир’я, яке хоча б мінімально відповідатиме нашому баченню", — говорить Фокусу політолог Ігор Рейтерович.

За всіма параметрами, які моделюють політики, зважаючи на розклади, результати виборів, електоральні кампанії 2024 року, психологічний стан українського суспільства та певне розбалансування в українській владі, прогнозувати можливість припинення вогню, на думку політолога Олега Постернака, треба дуже обережно.

"Я про мир чи мирне врегулювання зараз не говорю, адже це залежить від багатьох факторів, які можуть або настати, або ні. Але Україна та Росія рухаються до припинення вогню. І, звісно, початок мирного діалогу, ймовірно, у багатосторонньому форматі, можливий після встановлення перемир'я. Коли саме це станеться — важко сказати, але ключовою датою наступного року буде 20 січня", — каже Фокусу Постернак.

За словами Ігоря Рейтеровича, Дональд Трамп, напевно, намагатиметься пришвидшити ці процеси, особливо на початку свого президентського терміну. Можливо, з’являться певні попередні домовленості щодо припинення активної фази бойових дій. Але багато залежить від поведінки Росії. Якщо вона категорично відкидатиме будь-які компроміси, партнери України будуть змушені реагувати по-іншому, наприклад, збільшуючи підтримку України.

"В адміністрації Трампа така опція теж розглядається. Але все залежить від того, на які поступки готова піти Росія. У реалістичному сценарії припинення активної фази бойових дій можна спрогнозувати до середини 2025 року. Але це не означає завершення війни. Війна закінчується миром, а мирного договору чи чогось подібного в 2025 році не буде", — каже Рейтерович.

На думку політолога Володимира Фесенка, припинення вогню може статися десь навесні (березень-квітень 2025 року). За його словами, скоріше за все це буде просто домовленість про припинення вогню (перемир’я, "заморозка"). Системна всеосяжна мирна угода про сталий, а тим більш "справедливий" мир, за нинішніх умов є просто неможливою, вважає політолог.

"Цей сценарій буде можливим, якщо Україні вдасться зупинити (або максимально уповільнити) російський наступ, якщо Трамп та його переговорники будуть наполегливими і ефективними у впливі на російських переговорників, і якщо Путін задовольниться такими умовами мирної угоди, як мораторій на членство України в НАТО і поетапне скасування санкцій проти Росії. Може він також захоче продемонструвати свою хоча б відносну перемогу під час святкування 80-річчя перемоги над гітлерівською Німеччиною. І це також може підштовхнути його до підписання угоди про припинення воєнних дій в Україні (саме тому є ймовірність підписання мирної угоди якраз в березні-квітні наступного року, щоб це відбулось напередодні 9 травня 2025 року), — каже Фокусу Фесенко.

На даний момент політолог оцінює вірогідність такого сценарію приблизно і умовно в 25%.

"Якщо цей сценарій спрацює, то восени в Україні можуть відбутися вибори. За оцінками багатьох фахівців на підготовку до повоєнних виборів та їх проведення потрібно приблизно півроку. Скоріше за все, одночасно мають пройти місцеві вибори (які за Конституцією України мусять відбутися наприкінці жовтня 2025 року), а також президентські і парламентські вибори, які були відкладені внаслідок дії воєнного стану", — продовжує Фесенко.

Олег Постернак також вважає, що якщо припинення вогню відбудеться, а воєнний стан буде скасований (тимчасово чи постійно) або переведений у режим особливого періоду, на Україну чекатиме величезний виклик — вибори.

"Також можливий референдум щодо затвердження мирного договору між Україною та Росією, якщо його буде підписано, а не обмежено лише угодами про припинення вогню", — каже Постернак.

Сценарій песимістичний – продовження війни

Більшість аналітичних розробок щодо перспектив розвитку війни між Росією і Україною вкрай скептично оцінюють готовність Путіна до завершення війни шляхом відносного компромісу. За словами Володимира Фесенко, суто з тактичних міркувань Путін може погодитись на переговори про завершення війни в Україні, які буде ініціювати Трамп. Але на ці переговори Росія вийде з жорсткою і вкрай агресивною позицією, буде вимагати миру на своїх умовах, шляхом односторонніх поступок України.

"Якщо Україна і США відмовляться йти на поступки Росії, то Кремль може вийти з переговорів і продовжити війну, навіть намагаючись посилити військовий тиск на Україну. І тоді війна може продовжитись до кінця 2025, а то і довше, з ризиком завершення на російських умовах. Поки у Росії буде військова перевага, Кремль буде продовжувати війну проти України. В рамках цього сценарію існує велика ймовірність посилення інтернаціоналізації війни та розширення її масштабів", — каже Фесенко.

Він оцінює вірогідність цього сценарію також приблизно і умовно в 25%.

А ось полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає що продовження війні у 2025 році більше ніж ймовірно.

"Війна не завершиться, бо немає передумов для того, щоб Путін приборкав свої амбіції. Україна ж, зі свого боку, не готова прийняти ультимативні вимоги Кремля. На сьогодні Путін готовий повернутися до переговорного процесу лише за умови, що Україна відмовиться від захоплених окупантами територій. Зрозуміло, що Україна на такі умови ніколи не погодиться", — каже Фокусу Селезньов.

Таким чином, експерт переконаний, що у 2025 році бойові дії триватимуть. Їхня інтенсивність визначатиметься ресурсними можливостями обох сторін. У Росії, на жаль, ще залишаються ресурси для ведення війни середньої інтенсивності, хоча й вони значно виснажені.

"Українська армія у 2025 року, на мою думку, повністю перейде на сучасне озброєння, отримане в рамках співпраці зі США та країнами ЄС. Підтримка наших партнерів, як технічна, так і фінансова, залишатиметься критично важливою", — продовжує Селезньов.

Він вважає, що у Трампа немає аргументів, які могли б змусити Путіна припинити агресію. Війна могла б завершитися швидко, якби Путін зробив відповідне рішення, але лідер Кремлю не зацікавлений у заморожуванні конфлікту чи будь-яких тимчасових рішеннях. Його мета — досягти військової переваги, створивши буферну зону або навіть захопивши більшу частину України.

"Тому насправді сподівання на те, що Трамп може швидко завершити війну, є ілюзорними. В його адміністрації відсутні достатні важелі тиску на Росію, щоб змусити її змінити свої цілі. Тобто у 2025 році ми, ймовірно, побачимо продовження активних бойових дій, що залишатимуться ключовою реальністю", — резюмує ексспікер Генштабу.

Сценарій більш реалістичний — одночасне продовження війни і переговори про мир

Володимир Фесенко на даний момент вважає цей сценарій найбільш вірогідним — на рівні приблизно 50%.

"Переговори про завершення війни між Росією і Україною можуть затягнутися внаслідок принципових протирічь між воюючими сторонами, періодично будуть заходити в глухий кут, і навіть перериватися на певний час. Паралельно з переговорами Росія буде продовжувати активні бойові дії проти України, намагаючись захопити ще частину українських територій, і посилити свої переговорні позиції. Це традиційний стиль Путіна — тиснути на мирні переговори військовим шляхом. Водночас всі учасники переговорів — і США, і Росія, і Україна — не будуть з різних причин відмовлятися від переговорів. Трохи це буде нагадувати ситуацію з війною на Донбасі в 2014-2021 рр., тільки інтенсивність і масштаби бойових дій будуть значно більшими", — каже Фесенко.

В межах цього сценарію він не виключає приєднання до переговорного процесу Китаю. Інша річ, як це вплине на сам переговорний процес та його результативність.

Врешті решт і цей сценарій має завершитись якоюсь мирною угодою, каже політолог. Але не можливо спрогнозувати, коли саме це станеться — в другій половині 2025 року, або навіть в 2026 році, і на яких умовах. Може бути і ситуація як з Мінськими угодами: домовляться про припинення вогню, але ця домовленість буде періодично порушуватись.

Нагадаємо, Фокус розповідав які події були найбільш значними у третій рік повномасштабного вторгнення.