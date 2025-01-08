К февралю Трамп ускорится: почему Келлог не приехал в Киев и что он привезет через месяц

Related video

КОГДА ТРАМП УСКОРИТ РАЗРАБОТКУ МИРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УКРАИНЫ

Похоже, "формулировка концепции" по окончанию войны в Украине Дональдом Трампом затягивается. И поэтому назначенный им спецпредставитель по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог откладывает свой визит в Киев.

Изначально планировалось, что Келлог посетит Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января. Для обсуждения завершения войны в Украине его команда также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Но теперь стало известно, что Кит Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы. И она состоится уже после инаугурации Трампа 20 января.

Важность визита Келлога в Киев, который не состоялся, в том, что эта поездка должна была стать первым случаем, когда новые должностные лица администрации Трампа прибыли в Киев после победы Трампа на выборах 5 ноября. В этом случае можно было бы говорить о первой практической попытке "приземлить" на реальную почву популистское и невыполнимое предвыборное обещание кандидата Трампа "закончить конфликт в Украине за 24 часа".

Из той фрагментарной информации, которая время от времени попадает в публичную сферу становится понятно, что пока "формулировка концепции" окончания войны в Украине в команде Трампа продвигается достаточно трудно. И практических результатов, которые можно представить для содержательного обсуждения, мягко говоря, немного.

Тем не менее, понятно и то, что попытка быстро свернуть вооруженный конфликт (а не достичь устойчивого мира) остается ключевым приоритетом Трампа.

Важно

Трамп тормозит: 7 причин, почему Кит Келлог отложил визит в Киев и что заставит Путина сесть за стол переговоров

Так когда же можно ожидать ускорения формулировки его командой уже не общей концепции, а конкретных предложений для окончания войны в Украине?

Ответ — сразу после инаугурации Трампа 20 января.

Потому что после официального вступления в должность персонально Дональд Трамп будет нести всю полноту политической ответственности за позицию США по отношению к войне РФ против нашей страны. Это принципиальное и кардинальное изменение по сравнению с ситуацией до 20 января. Когда эту ответственность несет оппонент Джо Байден, чьи действия Трамп регулярно критикует. Причем критикует как лицо, лишенное реальных возможностей изменить этот курс.

Когда он получает в свои руки все необходимые полномочия и взгляды всего мира будут направлены уже не на Байдена, а на него, Трампа, он будет вынужден действовать.

Поэтому есть большая вероятность, что его спецпредставитель Кит Келлог не будет медлить с приездом в Киев. И посетит нас уже в феврале.

Причем прибудет в столицу Украины уже не только с конкретным определением того, как же команда Трампа видит сворачивание "горячей" фазы войны.

Но и сообщит о том, как именно администрация Трампа будет действовать в этом направлении, каких шагов ожидает от Киева и как Вашингтон будет взаимодействовать с Киевом в реализации этих шагов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно