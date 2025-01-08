До лютого Трамп прискориться: чому Келлог не приїхав до Києва і що він привезе через місяць

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КОЛИ ТРАМП ПРИСКОРИТЬ РОЗРОБКУ МИРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

Схоже, "формулювання концепції" щодо закінчення війни в Україні Дональдом Трампом затягується. Й тому призначений ним спецпредставник з питань України та Росії генерал Кіт Келлог відкладає свій візит до Києва.

Спочатку планувалось, що Келлог відвідає Київ для зустрічі з українськими лідерами на початку січня. Для обговорення завершення війни в Україні його команда також організовувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, включно з Римом і Парижем.

Але тепер стало відомо, що Кіт Келлог відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць. І вона відбудеться вже після інавгурації Трампа 20 січня.

Важливість візиту Келлога до Києва, який не відбувся, у тому, що ця поїздка мала стати першим випадком, коли нові посадові особи адміністрації Трампа прибули до Києва після перемоги Трампа на виборах 5 листопада. В цьому випадку можна було б казати про першу практичну спробу "приземлити" на реальний ґрунт популістську та нездійснену передвиборчу обіцянку кандидата Трампа "закінчити конфлікт в Україні за 24 години".

З тієї фрагментарної інформації, яка час від часу попадає у публічну сферу стає зрозуміло, що поки що "формулювання концепції" закінчення війни в Україні у команді Трампа просувається достатньо важко. Й практичних результатів, які можна представити для змістовного обговорення, м’яко кажучи, небагато.

Тим не менш, зрозуміло й те, що спроба швидко згорнути збройний конфлікт (а не досягти сталого миру) залишається ключовим пріоритетом Трампа.

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Так коли ж можна очікувати прискорення формулювання його командою вже не загальної концепції, а конкретних пропозицій для закінчення війни в Україні?

Відповідь – відразу після інавгурації Трампа 20 січня.

Бо після офіційного вступу на посаду персонально Дональд Трамп буде нести всю повноту політичної відповідальності за позицію США по відношенню до війни РФ проти нашої країни. Це принципова і кардинальна зміна у порівнянні із ситуацією до 20 січня. Коли цю відповідальність несе опонент Джо Байден, чиї дії Трамп регулярно критикує. Причому критикує як особа, позбавлена реальних можливостей змінити цей курс.

Коли він отримує у свої руки всі необхідні повноваження й погляди всього світу будуть спрямовані вже не Байдена, а на нього, Трампа, він буде змушений діяти.

Тому є велика вірогідність, що його спецпредставник Кіт Келлог не зволікатиме із приїздом до Києва. Й завітає до нас вже у лютому.

Причому прибуде у столицю України вже не тільки з конкретним визначенням того, як же команда Трампа бачить згортання "гарячої" фази війни.

А й повідомить про те, як саме адміністрація Трампа діятиме у цьому напрямку, яких кроків очікує від Києва та як Вашингтон буде взаємодіяти із Києвом у реалізації цих кроків.

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