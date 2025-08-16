Встреча Зеленского и Путина: мир в Украине наступит в короткие сроки, — Трамп

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят, чтобы Дональд Трамп присутствовал на возможных мирных переговорах двух лидеров.

"Они оба хотят, чтобы я был там, и я буду там", — заверил американский президент в разговоре с журналистом Fox News Шоном Хэннити сразу после саммита с главой Кремля.

В то же время, отвечая на вопрос, уверен ли президент США, что мир в Украине может наступить в короткие сроки, Трамп ответил: "Да, довольно короткие".

Также Трамп, вспомнив свое предвыборное обещание закончить войну за 24 часа, признал, что был неправ, считая, что вооруженный конфликт между Москвой и Киевом будет "самым простым".

"Я думал, что это будет самый простой вариант, но он оказался самым сложным", — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп считает, что его встреча с Путиным прошла превосходно.

"Я думаю, что встреча прошла на 10 баллов в том смысле, что мы прекрасно поладили. И это хорошо, когда две крупные державы ладят, особенно если они ядерные. Знаете, мы — номер один в мире, они — номер два. И это очень важно. Это очень важно", — заявил Трамп, признав, что по некоторым важным пунктам соглашения на встрече достичь не удалось. При этом глава Белого дома не стал раскрывать подробности.

Напомним, Трамп также рассказал, что стороны смогли достичь значительного прогресса. При этом вопрос урегулирования войны теперь зависит от Владимира Зеленского.

Также Фокус писал, что по итогам встречи Трампа и Путина никаких соглашений или договоренностей о прекращении огня подписано не было. Публичные люди расценивают переговоры и их результат как успех главы Кремля.