Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський хочуть, щоб Дональд Трамп був присутній на можливих мирних переговорах двох лідерів.

"Вони обидва хочуть, щоб я був там, і я буду там", — запевнив американський президент у розмові з журналістом Fox News Шоном Хенніті одразу після саміту з главою Кремля.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи впевнений президент США, що мир в Україні може настати в короткі терміни, Трамп відповів: "Так, досить короткі".

Також Трамп, згадавши свою передвиборчу обіцянку закінчити війну за 24 години, визнав, що був неправий, вважаючи, що збройний конфлікт між Москвою і Києвом буде "найпростішим".

"Я думав, що це буде найпростіший варіант, але він виявився найскладнішим", — сказав Трамп.

Крім того, Трамп вважає, що його зустріч із Путіним пройшла чудово.

"Я думаю, що зустріч пройшла на 10 балів у тому сенсі, що ми чудово порозумілися. І це добре, коли дві великі держави ладнають, особливо якщо вони ядерні. Знаєте, ми — номер один у світі, вони — номер два. І це дуже важливо. Це дуже важливо", — заявив Трамп, визнавши, що за деякими важливими пунктами угоди на зустрічі досягти не вдалося. При цьому глава Білого дому не став розкривати подробиці.

Нагадаємо, Трамп також розповів, що сторони змогли досягти значного прогресу. При цьому питання врегулювання війни тепер залежить від Володимира Зеленського.

Також Фокус писав, що за підсумками зустрічі Трампа і Путіна жодних угод або домовленостей про припинення вогню підписано не було. Публічні люди розцінюють переговори та їхній результат як успіх глави Кремля.