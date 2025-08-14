Три сценария: чего ожидать в случае провального саммита Трамп-Путин на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что если встреча на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, пройдет хорошо — он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие глава Украины Владимир Зеленский. Фокус выяснил, как могут развиваться события в случае провальной коммуникации руководителей Белого дома и Кремля.

Related video

Вскоре после общения с президентом Зеленским, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Дональд Трамп заявил, мол, если встреча на Аляске с Путиным пройдет в положительном ключе — он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие глава украинского государства.

"Вторая встреча, если первая пройдет хорошо, состоится быстро. Я хотел бы провести ее почти сразу. И мы проведем быструю вторую встречу между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал. Это будет встреча, на которой, возможно, удастся полностью решить вопрос, но… некоторые важные вещи могут быть достигнуты уже на первой встрече — это будет очень важная встреча, которая подготовит почву для второй", — цитирует Трампа The Guardian.

В то же время президент Соединенных Штатов подчеркнул, что второй встречи вообще может не состояться, если он решит, "что ее проводить нецелесообразно", потому что он "не получит ответов, которые нужны".

Зато по итогам разговора с Трампом в среду, 13 августа, Владимир Зеленский акцентировал: "Мы ценим лидерство и решительную настроенность президента Трампа завершить эту войну как можно быстрее. Обсудили ключевые вещи, которые могут это обеспечить и сделать мир длительным. Мы скоординировали позиции перед встречей на Аляске. Мир не имеет альтернатив. Нужны четкие результаты. Вместе можем это обеспечить. Президент Трамп предложил созвониться после Аляски. Обсудили возможные форматы следующих разговоров и встреч".

При каких условиях Трамп может разозлиться на Путина

Несмотря на то, что глава Белого дома постоянно подчеркивает важность саммита с Путиным, ни историческим, ни решающим его не считает политолог Олег Лисный. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил следующее: "Необходимо понимать, что встречи на самом высоком — президентском уровне бывают двух видов. Одни финализируют тот или иной процесс, другие же его начинают. Так вот я считаю, что встреча на Аляске будет лишь началом процесса. Поскольку Украина в лице президента четко обозначила, что следующий раунд должен быть не на троих (Киев-Вашингтон-Москва), а на четырех (Украина, США, РФ, Европа), состоится новый раунд, думаю, не быстро. Зато от встречи на Аляске лично я не ожидаю каких-то переломных моментов — даже прекращения огня".

Призвав не завышать ожидания и не драматизировать в целом встречу Трампа и Путина, политолог констатировал, что по итогам этого саммита стороны договорятся договариваться: "Сногсшибательность этих переговоров может произойти только тогда, когда Путин в силу тех или иных обстоятельств включит тактику питерской подворотни и упорно будет гнуть свою линию, несмотря на все, что ему будет предлагать Дональд Трамп. Только при таком развитии событий мы можем увидеть какие-то действия со стороны Трампа, которые нам могут очень понравиться. Но это все скорее из области фантастики, поскольку тональность Трампа и Путина свидетельствует о том, что все же они договорятся договариваться".

В любом случае, акцентирует Олег Лисный, запустить полноценный мирный процесс без участия Украины и Европы априори нереально. И в этом смысле, резюмирует эксперт, никаких неожиданностей встреча Трампа и Путина не принесет и принести не может, а затем ситуация будет оставаться практически идентичной нынешней.

Какой тактики после встречи Трампа с Путиным должна придерживаться Украина

В том, что при любом постпереговорном исходе саммита на Аляске ничего в российско-украинской войне принципиально не изменится убежден политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

"Многое будет зависеть от того, как будут действовать россияне после встречи на Аляске, ведь понятно, что Путин на прекращение огня не пойдет. То есть после встречи на Аляске дальше уже все — проблемы Трампа, потому что он обещал "адские санкции" и жесткую позицию, а этого пока нет. Теперь президент США должен это делать, потому что даже если они между собой о чем-то договорятся, Украина в дальнейшем будет себя защищать и Европа нас здесь однозначно поддержит. Далее сценарий будет развиваться в зависимости от конкретных действий Трампа. Его, а также госсекретаря Рубио истерические заявления о "фейковых СМИ" и то, что саммит на Аляске, мол, это никоим образом не поражение США, свидетельствуют о том, что большое давление общественного мнения, медиа и, скорее всего, окружения, на него идет", — подчеркивает эксперт в разговоре с Фокусом.

Саммит на Аляске может дать Украине дополнительный аргумент, чтобы просить у Запада усиливать поддержку Фото: Sky News

После Аляски, констатирует политолог, в плане войны ничего принципиально не изменится, но у Украины появится дополнительный аргумент, чтобы давить на Соединенные Штаты и европейцев для усиления военной поддержки.

"Я не исключаю, что Трамп будет встречаться сейчас с Путиным исключительно для того, чтобы лично увидеть и услышать его позицию без каких-либо посредников. Предполагаю, что в конце концов это сыграет нам на пользу", — говорит Тарас Загородний.

Отдельно эксперт отмечает уменьшение рычагов давления со стороны США на Украину: "Трамп уже не может шантажировать нас, например, тем, что Вашингтон прекратит помощь Украине, потому что мы здесь перешли в денежную плоскость: европейцы покупают оружие для Украины, американцы продают. Вообще, я считаю, что Украина не должна ждать дипломатической манны небесной. Должны вместо этого задаться вопросом о том, почему порты Балтийского моря до сих пор живы и сделать так, чтобы "умерли". Это даст возможность давить в том числе на европейцев, которые, несмотря на все, до сих пор продолжают покупать российскую нефть и газ. Поэтому дипломатия нам не поможет — должны строить ракеты и дроны и долбить по территории РФ. Вот накануне в очень интересный объект в Брянской области залетел дрон. Это распределительный узел сразу на три нефтепровода. Вот это я понимаю, серьезный разговор!"

Сейчас всему миру по большому счету плевать, сколько Украина еще будет воевать и сколько наших людей погибнет на фронте и в тылу, говорит Тарас Загородний и подытоживает: "Наша задача исключительно собственным оружием отечественного производства и ударами по территории Российской Федерации заставлять всех ломать свои планы и играть исключительно на помощь Украине".

По каким сценариям будут разворачиваться события после саммита на Аляске

Моделируя в разговоре с Фокусом вероятные сценарии дальнейшего развития событий после встречи Трампа и Путина на Аляске, политолог Юрий Богданов отметил следующее: "На самом деле здесь есть три варианта. Вариант первый — Трамп рассердится на Путина и применит механизм принуждения и шантажа, угрожая санкциями. Путин взамен будет психовать и эскалировать. Вариант второй: Трамп делает то же самое, а Путин, понимая, что ему гаплик, несколько дней эскалирует, а потом идет на переговоры, которые будут продолжаться вплоть до конца войны. Третий вариант: встреча на Аляске ничем не закончится, потому что Трамп поймет, что Путин неадекватен. При таком раскладе дальнейшие действия Трампа будут определяться влиянием Украины, Европы и адекватных американцев".

По убеждению эксперта, в целом дальнейшие события после саммита в Аляске во многом будут зависеть от того, как Трамп будет говорить с Путиным. В случае, если президент США будет вести диалог с позиции силы, в мирном треке может измениться кардинально все, прогнозирует Юрий Богданов. Если же руководители Белого дома и Кремля проведут "дружескую встречу за чаем", констатирует эксперт, не изменится абсолютно ничего.