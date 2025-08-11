Дроны СБУ ударили по двум вертолетам ВС РФ: эксперты объяснили, серьезны ли поражения (видео)

Дроны Сил обороны Украины во время выполнения задания заметили вертолеты Вооруженных сил Российской Федерации на линии фронта и нанесли удар по вражеской технике. В результате попадания один вертолет получил повреждения винта. Другой исчез с поля боя.

Украинские беспилотники, которые догнали и попали по российским вертолетам, — это дешевые FPV-дроны самолетного типа Darts стоимостью около 1 тыс. долл., написали на портале Defense Express. Силы обороны дважды показывали кадры удачных отработок, но в сети не нашлось видео с кучей обломков, которые бы доказали результативность удара, говорится в статье.

Дроны ВСУ — отработка подразделения М2 СБУ по вертолетам РФ

На портале обратили внимание на три видео, на которых фигурировали FPV-дроны Сил обороны и российские вертолеты. Одно видео — от платформы United24, на котором операторы рассказали об отработке по российским вертолетам. Другие два видео — от волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко.

7 августа в соцсети X появились кадры "охоты" на вертолет Ми-28 (цена около 16 млн долл., максимальная скорость 260-320 км/ч). Украинский дрон выследил цель и ударил в хвостовую часть, свидетельствует запись. Через несколько часов волонтер отыскал сообщение в Z-паблике, в котором говорилось о том, что вертолет получил повреждения винта, но не разбился, а сумел приземлиться.

Следующее видео работы дрона ВСУ опубликовали 9 июля. В кадр FPV-камеры попал вертолет Ми-8 ВС РФ (цена около 8 млн долл., максимальная скорость 250-280 км/ч). Операцию провели на Курском участке фронта, уточнил Стерненко. Беспилотник ударил в хвостовую часть, при этом нес осколочный боеприпас. Отмечается, что не ясно, что произошло дальше с Ми-8, но вертолет перестал летать на линию фронта, говорится в заметке.

В обоих случаях по российским вертолетам отработали бойцы подразделения М2 Центра специальных операций СБУ, свидетельствуют логотипы на видео. И именно они фигурируют на видео United24. При этом на записи видим, что для удара по Ми-8 и Ми-28 применили дрон самолетного типа Darts.

Дроны ВСУ — что известно о Darts

В статье на Defense Express объясняется, что Darts — это дрон типа "крыло", но с FPV-управлением. Новый беспилотник способен нести боевую часть 4-5 кг (больше, чем обычный FPV), при этом имеет более высокую скорость (160 км/ч) и большую дальность (40-50 км). Цена — 1 тыс. долл. Аналитики отметили, что дроны ударили вертолеты под определенными углами, которые не гарантируют критического поражения. Кроме того, в сети не появились видео с последствиями попадания. По их мнению, невозможно точно сказать, что произошло с вертолетами, суммарной стоимостью 24 млн долл., когда по ним ударили два дрона суммарной стоимостью 2 тыс. долл.

"Удавалось ли дронами под таким углом поразить критические элементы вертолета — дискуссионный вопрос", — говорится в статье.

Отметим, Фокус писал об анонсировании нового дрона ВСУ Darts. О нем рассказал Стерненко зимой 2024 года: на видео с места событий показал беспилотник, который догнал и перегнал российский военный грузовик.

Напоминаем, в августе немецкая компания сообщила об отправке в Украину партии дронов VectorAI, которые способны определить, откуда стреляет ружье.