Дрони СБУ вдарили по двох вертольотах ЗС РФ: експерти пояснили, чи серйозні ураження (відео)

Дрони Сил оборони України під час виконання завдання помітили вертольоти Збройних сил Російської Федерації на лінії фронту та завдали удару по ворожій техніці. Внаслідок влучання один вертоліт отримав пошкодження гвинта. Інший зник з поля бою.

Українські безпілотники, які наздогнали та влучили по російських вертольотах, — це дешеві FPV-дрони літакового типу Darts вартістю близько 1 тис. дол., написали на порталі Defense Express. Сили оборони двічі показували кадри вдалих відпрацювань, але у мережі не відшукались відео з купою уламків, які б довели результативність удару, ідеться у статті.

Дрони ЗСУ - відпрацювання підрозділу М2 СБУ по вертольотам РФ

На порталі звернули увагу на три відео, на яких фігурували FPV-дрони Сил оборони та російські вертольоти. Одне відео — від платформи United24, на якому оператори розповіли про відпрацювання по російських вертольотах. Інші два відео — від волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка.

7 серпня у соцмережі X з'явились кадри "полювання" на вертоліт Мі-28 (ціна близько 16 млн дол., максимальна швидкість 260-320 км/год). Український дрон вистежив ціль та вдарив у хвостову частину, свідчить запис. За кілька годин волонтер відшукав допис у Z-пабліку, у якому ішлося про те, що вертоліт отримав пошкодження гвинта, але не розбився, а зумів приземлитись.

Наступне відео роботи дрона ЗСУ опублікували 9 липня. У кадр FPV-камери потрапив вертоліт Мі-8 ЗС РФ (ціна близько 8 млн дол., максимальна швидкість 250-280 км/год). Операцію провели на Курському відтинку фронту, уточнив Стерненко. Безпілотник вдарив у хвостову частину, при цьому ніс осколковий боєприпас. Зауважується, що не ясно, що сталось далі з Мі-8, але вертоліт перестав літати на лінію фронту, ідеться у дописі.

У обох випадках по російських вертольотах відпрацювали бійці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ, свідчать логотипи на відео. І саме вони фігурують на відео United24. При цьому на записі бачимо, що для удару по Мі-8 та Мі-28 застосували дрон літакового типу Darts.

Дрони ЗСУ — що відомо про Darts

У статті на Defense Express пояснюється, що Darts — це дрон типу "крило", але з FPV-керуванням. Новий безпілотник здатен нести бойову частину 4-5 кг (більшу, ніж звичайний FPV), при цьому має вищу швидкість (160 км/год) та більшу дальність (40-50 км). Ціна — 1 тис. дол. Аналітики зауважили, що дрони вдарили вертольоти під певними кутами, які не гарантують критичного ураження. Крім того, у мережі не з'явились відео з наслідками влучання. На їхню думку, неможливо точно сказати, що сталось з вертольотами, сумарною вартістю 24 млн дол., коли по них вдарили два дрони сумарною вартістю 2 тис. дол.

"Чи вдавалось дронами під таким кутом уразити критичні елементи гелікоптера — дискусійне питання", — ідеться у статті.

Зазначимо, Фокус писав про анонсування нового дрона ЗСУ Darts. Про нього розповів Стерненко взимку 2024 року: на відео з місця подій показав безпілотник, який наздогнав та перегнав російську військову вантажівку.

Нагадуємо, у серпні німецька компанія повідомила про надсилання в Україні партії дронів VectorAI, які здатні визначити, звідки стріляє рушниця.