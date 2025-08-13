Доступ к ресурсам Аляски и Украины для Кремля: Трамп предложит Путину сделку о минералах, — Тһе Telegraph

Президент США Дональд Трамп прибудет на встречу с лидером России Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, вооруженный рядом возможностей для Кремля по заработку денег. Одно из этих предложений — соглашение о редких земельных ресурсах Аляски, минералах на оккупированных украинских землях, а также отмена некоторых санкций в отношении российской авиационной промышленности.

Соглашение о ресурсах Аляски, которое представит Трамп, должно побудить Путина прекратить российско-украинскую войну. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Кроме соглашения о доступе Москвы к ископаемым на Аляске, предложения также включают предоставление кремлевскому лидеру доступа к редким земельным ископаемым на украинской земле, которая сейчас находится под российской оккупацией.

"Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальная сделка по минералам или редкоземельным ресурсам", — сообщил изданию источник, знакомый с американскими предложениями.

Аляска, по разным оценкам, содержит значительные неразведанные запасы нефти и газа. Только запасов нефти здесь сосредоточено примерно 13% от мировых запасов.

Среди других "стимулов", которые рассматривают в США, отмена ограничений на экспорт деталей и оборудования, необходимых для обслуживания российской авиации.

Перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске американского президента информирует министр финансов США Скотт Бессент. Именно он изучает экономические компромиссы, на которые может пойти Америка с Россией, чтобы приблизить соглашение о прекращении огня в Украине.

Что может получить Путин от сделки об ископаемых на оккупированных украинских землях

У Трампа считают, что для Кремля может быть привлекательным предложение по полезным ископаемым на украинских землях, которые сейчас находятся под российской оккупацией. Считается, что здесь в частности сосредоточены месторождения лития — примерно 10% от мировых запасов.

"Два крупнейших месторождения лития находятся на территориях, контролируемых Россией, и Путин заявил свои права на ценные минералы, найденные в регионах, оккупированных его войсками", — говорится в материале The Telegraph.

Стоит отметить, что идея о соглашении между США и Россией о полезных ископаемых появилась раньше. Еще в конце марта Москва и Вашингтон начали дискуссии по редкоземельным металлам в России, в частности месторождения в Якутии и Красноярском крае, о чем сообщало российское медиа "Известия".

Напомним, 13 августа агентство Reuters сообщило, что Россия собирается запустить ядерный "Буревестник" накануне переговоров Путина и Трампа.

Также Дональд Трамп 13 августа объявил о готовности к трехсторонним переговорам с участием Путина и Владимира Зеленского.