Доступ до ресурсів Аляски і України для Кремля: Трамп запропонує Путіну угоду про мінерали, — Тhe Telegraph

Президент США Дональд Трамп прибуде на зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним у п'ятницю, 15 серпня, озброєний низкою можливостей для Кремля щодо заробітку грошей. Одна з цих пропозицій — угода про рідкісні земельні ресурси Аляски, мінерали на окупованих українських землях, а також скасування деяких санкцій щодо російської авіаційної промисловості.

Угода про ресурси Аляски, яку представить Трамп, має спонукати Путіна припинити російсько-українську війну. Про це повідомило видання The Telegraph.

Окрім угоди про доступ Москви до копалин на Алясці, пропозиції також включають надання кремлівському лідеру доступу до рідкісних земельних копалин на українській землі, яка зараз перебуває під російською окупацією.

"Існує низка стимулів, одним із яких може бути потенційна угода щодо мінералів або рідкісноземельних ресурсів", — повідомило виданню джерело, обізнане з американськими пропозиціями.

Аляска, за різними оцінками, містить значні нерозвідані запаси нафти та газу. Лише запасів нафти тут зосереджено приблизно 13% від світових запасів.

Серед інших "стимулів", які розглядають у США, скасування обмежень на експорт деталей та обладнання, що необхідні для обслуговування російської авіації.

Перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці американського президента інформує міністр фінансів США Скотт Бессент. Саме він вивчає економічні компроміси, на які може піти Америка з Росією, аби наблизити угоду про припинення вогню в Україні.

Що може отримати Путін від угоди про копалини на окупованих українських землях

У Трампа вважають, що для Кремля може бути привабливою пропозиція щодо корисних копалин на українських землях, що наразі перебувають під російською окупацією. Вважається, що тут зокрема зосереджені родовища літію — приблизно 10% від світових запасів.

"Два найбільші родовища літію знаходяться на територіях, контрольованих Росією, і Путін заявив свої права на цінні мінерали, знайдені в регіонах, окупованих його військами", — йдеться у матеріалі The Telegraph.

Варто зазначити, що ідея про угоду між США та Росією про корисні копалини з'явилася давніше. Ще наприкінці березня Москва і Вашингтон розпочали дискусії щодо рідкісноземельних металів у Росії, зокрема родовища у Якутії та Красноярському краї, про що повідомляло російське медіа "Известия".

Нагадаємо, 13 серпня агентство Reuters повідомило, що Росія збирається запустити ядерний "Буревісник" напередодні переговорів Путіна і Трампа.

Також Дональд Трамп 13 серпня оголосив про готовність до тристоронніх переговорів за участі Путіна і Володимира Зеленського.