Трамп готовий до трьохсторонніх переговорів: за яких обставин вони можливі (відео)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що якщо перша зустріч пройде успішно, відразу відбудеться друга за участю Путіна, Зеленського та нього самого.

Під час пресконференції президент США наголосив, що зустріч очільників держав, ймовірно, відбудеться наступного тижня.

"Є дуже висока ймовірність того, що у нас буде друга зустріч, яка буде більш продуктивною, ніж перша, тому що перша — це те, щоб дізнатися, де ми знаходимося і що ми робимо", — додав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

Ба більше, він заявив, що оцінює свої переговори з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами на "десятку". Він зазначив, що розмова була дуже конструктивною та дружньою. Трамп додав, що після зустрічі з Путіним планує обговорити результати з президентом Зеленським та європейськими лідерами, і висловив упевненість, що у випадку успіху першої зустрічі наступна може бути ще більш продуктивною, оскільки перша дозволить визначити ситуацію та подальші кроки.

Водночас на запитання журналістів він заявив, що не впевнений у можливості переконати Володимира Путіна припинити вбивства в Україні. За його словами, попри успішні попередні розмови з Путіним, реальність на місцях залишається трагічною: ракети продовжують влучати по житлових будинках, а люди гинуть.

Трамп також підкреслив, що у випадку, якщо Росія не погодиться на припинення вогню після запланованої зустрічі на Алясці, для Кремля будуть серйозні наслідки.

Також варто зауважити, що у своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп планує зателефонувати йому після зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, під час розмови йшлося про майбутні переговори на Алясці, і є сподівання, що їхньою головною темою стане негайне припинення вогню — питання, яке президент США неодноразово порушував. Зеленський зазначив, що Трамп запропонував провести контакт після зустрічі, аби обговорити її результати, якщо вони будуть, та визначити подальші спільні кроки.

Раніше Фокус писав, що 15 серпня Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Це місце обрали для "історичної" зустрічі політиків, попри намагання Білого дому уникнути перебування російського лідера на території американської військової бази.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп опублікував повідомлення у власній соціальній мережі TruthSocial, у якому звинуватив ЗМІ в "нечесному" висвітленні його запланованої на 15 серпня зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска. За словами Трампа, США "перемагають" у всьому, а ЗМІ нібито писали б про "погану угоду", навіть якби він "забрав у Росії Москву та Ленінград".