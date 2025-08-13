Трамп готов к трехсторонним переговорам: при каких обстоятельствах они возможны (видео)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что если первая встреча пройдет успешно, сразу состоится вторая с участием Путина, Зеленского и его самого.

Related video

Во время пресс-конференции президент США отметил, что встреча руководителей государств, вероятно, состоится на следующей неделе.

"Есть очень высокая вероятность того, что у нас будет вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что первая — это то, чтобы узнать, где мы находимся и что мы делаем", — добавил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Более того, он заявил, что оценивает свои переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами на "десятку". Он отметил, что разговор был очень конструктивным и дружественным. Трамп добавил, что после встречи с Путиным планирует обсудить результаты с президентом Зеленским и европейскими лидерами, и выразил уверенность, что в случае успеха первой встречи следующая может быть еще более продуктивной, поскольку первая позволит определить ситуацию и дальнейшие шаги.

В то же время на вопрос журналистов он заявил, что не уверен в возможности убедить Владимира Путина прекратить убийства в Украине. По его словам, несмотря на успешные предыдущие разговоры с Путиным, реальность на местах остается трагической: ракеты продолжают попадать по жилым домам, а люди гибнут.

Трамп также подчеркнул, что в случае, если Россия не согласится на прекращение огня после запланированной встречи на Аляске, для Кремля будут серьезные последствия.

Также стоит заметить, что в своем Telegram-канале Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп планирует позвонить ему после встречи с Владимиром Путиным. По его словам, во время разговора речь шла о предстоящих переговорах на Аляске, и есть надежда, что их главной темой станет немедленное прекращение огня — вопрос, который президент США неоднократно поднимал. Зеленский отметил, что Трамп предложил провести контакт после встречи, чтобы обсудить ее результаты, если они будут, и определить дальнейшие совместные шаги.

Ранее Фокус писал, что 15 августа Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Это место выбрали для "исторической" встречи политиков, несмотря на попытки Белого дома избежать пребывания российского лидера на территории американской военной базы.

Напомним, что президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в собственной социальной сети TruthSocial, в котором обвинил СМИ в "нечестном" освещении его запланированной на 15 августа встречи с президентом России Владимиром Путиным в американском штате Аляска. По словам Трампа, США "побеждают" во всем, а СМИ якобы писали бы о "плохой сделке", даже если бы он "забрал у России Москву и Ленинград".